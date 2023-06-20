Бизнес возмущен неожиданным решением Кабмина ввести новые акцизные марки: какие аргументы против

Европейская Бизнес Ассоциация считает непоследовательным и неэффективным решение Кабинета министров ввести марки акцизного налога на алкогольные напитки и табачные изделия нового образца с дополнительным защитным голографическим элементом с 1 сентября.

Как говорится в заявлении объединения относительно соответствующего постановления №618, принятого 19 июня, следствием этого будет увеличение расходов прозрачного бизнеса вместо действенной борьбы с нелегальным рынком.

"Проект постановления не был предварительно опубликован для обсуждения с общественностью, что лишило производителей, импортеров, продавцов алкогольных напитков и табачных изделий права высказать свою позицию по поводу целесообразности принятия этого документа", - возмущаются предприниматели.

По их мнению, внедрение марок нового образца не соотносится в целом со стратегией урегулирования вопроса акцизных марок, изложенной, в частности, в законопроекте №8287, принятом в первом чтении в январе этого года. Он предусматривает введение с 2026 года графического элемента электронной марки акцизного налога без голографической защиты.

"Идея ввести новые образцы акцизных марок в конце 2023 года абсолютно непоследовательна, а государственная политика в этом вопросе – непредсказуема. К тому же, без обеспечения государством эффективности контроля за оборотом подакцизной продукции это не будет иметь никакого положительного влияния на борьбу с нелегальным рынком", - считают у ЕБА.

В ассоциации напоминают, что в 2020 году уже вводились марки акцизного налога по новому образцу. Тогда полиграфическому комбинату "Украина" было поручено произвести изготовление, безвозмездный обмен и доставку продавцу марок нового образца и принять на уничтожение марки прежнего образца.

"Однако, несмотря на многочисленные обращения, в том числе от ЕБА, к государственным органам, этот безвозмездный обмен так и не был реализован. Только по данным компаний-членов комитета по импорту и торговле алкогольными напитками ассоциации, бизнес не смог заменить около 6,15 миллиона марок, что стоило компаниям более 1 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Также в ЕБА отмечают, что голографический защитный элемент защиты марок акцизного налога уже использовался ранее, однако решением правительства был изъят еще в 2012 году.

"Изъятие произошло из-за того, что такой защитный элемент имел существенную стоимость в составе цены марки акцизного налога, но никак не помогал бороться с нелегальным рынком подакцизной продукции. Так же и сейчас бизнес не видит никаких оснований полагать, что сегодняшнее введение голографического защитного элемента как-то поможет побороть нелегальное обращение", - указывают там.

По оценке экспертов ассоциации, в Украине существует достаточное количество процедур, механик и инструментов для выявления нелегального алкоголя и решения вопроса с его незаконным оборотом, "которые точно лежат вне изменения" дизайна или защитных элементов акцизной марки.

"Бизнес последовательно отстаивает позицию, что наиболее действенными методами борьбы с нелегальным рынком алкоголя являются продолжение приватизации государственных спиртовых заводов, закрытие нелегального производства спирта, надзор за легальными производителями алкогольных напитков путем установления эффективных механизмов контроля затрат и исключения производства алкогольных изделий из неучтенного спирта", - подчеркивают в ЕБА.

Введение дополнительных защитных элементов на марках акцизного налога не приведет к желаемым результатам в борьбе с нелегальным рынком даже в табачной индустрии, считают там.

Отмечается, что по данным исследования рынка нелегальных сигарет промышленного производства, которое на постоянной основе производится "KANTAR Украина", в феврале 2023 года доля нелегальных сигарет достигла 20,2% от общего объема рынка.

При этом более 60% отмеченной нелегальной продукции составляют сигареты без марок акцизного налога установленного образца. Это, в частности, продукция, маркированная для продажи в магазинах беспошлинной торговли или для экспорта в другие страны, доля которой на рынке составила 10,8%, а также сигареты, нелегально ввезенные на таможенную территорию Украины из других стран (прежде всего из Беларуси, Молдовы и Сербии), объем которых оценивается в 1,5% рынка.

"Таким образом, поддельные марки не являются ни единственным, ни основным фактором, влияющим на динамику нелегального рынка табачных изделий. Следовательно, даже полное устранение этого фактора (которое не может быть достигнуто путем введения дополнительного голографического защитного элемента для акцизной марки) не станет ключевым шагом для решения проблемы", – резюмируют предприниматели.

Кроме того, по их мнению, изменение дизайна акцизной марки и введение для нее дополнительного защитного элемента содержит риск изменения физических параметров, которые могут напрямую повлиять на технологический процесс их нанесения (таких как размер марки, замена используемого для ее нанесения клея и тому подобное).

А в свою очередь, в условиях табачного производства, которое является сверхскоростным, такие изменения приведут к необходимости перенастройки оборудования, что является технологически сложным и длительным процессом, который может потребовать временной приостановки производства.

Отметим, что о решении правительства установить новые образцы марок акцизного налога правительственные структуры накануне не сообщали и, соответственно, не комментировали его. Не сообщал об этом и представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, отчитывающийся о перечне решений, принимаемых на каждом заседании правительства. Впрочем, на правительственном портале указанное постановление от 19 июня действительно уже опубликовано.

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