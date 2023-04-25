Как направить в госбюджет теневой акциз благодаря системам видеонаблюдения. Опыт Харьковщины

До сих пор не все в Украине поняли, что наступили другие времена. Война – это всегда обнажение нерва жизни во всех его проявлениях. И в смысле налоговой политики, и ее реализации тоже. Банально постоянно говорить, что налоги – это армия во время войны, это и сильное государство после Победы.

Безусловно, один из фундаментальных факторов, влияющий на решение бизнеса платить или «петлять» – это чиновник-вор. А во время войны корректнее сказать – чиновник-мародер. Такое лицо использует деньги налогоплательщиков, мягко говоря, неэффективно, но это уже совсем другая тема.

Солидарен с каждым бойцом на линии фронта, который говорит, что после войны хребты ни одного из мародеров не останутся целыми. И уточню, соглашаюсь с этим как с метафорой – ломать хребты коррупции нужно своей гражданской позицией и при посредничестве правоохранительных органов.

Приватизация государственных заводов, борьба с «акцизной мафией», роль центральных органов и региональных властей

Так вот, возвращаясь к налоговой политике государства, отдельно хочу остановиться на акцизе, одном из наиболее значимых в числовом выражении налогов и, как следствие, - одном из самых коррупционных. Неуплаченный акциз, кроме всех других бед, является еще и черной прибылью предприятия-пирата, с которым не может конкурировать предприятие-патриот, добросовестно направляющий акцизный платеж в государственный бюджет. Речь прежде всего о высокорентабельных бизнесах, связанных с нефтью, бензинами, спиртами, алкоголем, сигаретами. Все эксперты уже стерли языки в дискуссиях о поиске действенных решений, но говорить о победе над «акцизной мафией» пока не приходится.

Сегодня речь пойдет о производстве спирта и государственном регулировании его обращения. Выполняя свои должностные обязанности, постоянно анализирую как рынки региона в целом, так и коррупционную составляющую при уплате налогов предприятиями области. В наследство от Советского Союза экономике украинской Слобожанщины осталось четыре спиртзавода. Итоги их работы за последние 30 лет опустим. Вообще мало веры в эффективность управления государством отдельно взятыми предприятиями. Считаю революционным решение 2021 начать в Украине справедливую приватизацию и вдвойне революционным - приватизацию спиртзаводов. В Харьковской области у государства было выкуплено два из них – Артемовский и Караванский, еще два сейчас готовят к приватизации. Существует также небольшой сегмент частного сектора.

Считаю необходимым поднимать не только на закрытых чиновничьих совещаниях, но и в общественной плоскости вопрос: как дела с уплатой акцизных налогов в Харьковской области и, в частности, - в спиртовой отрасли. Уверен, участников рынка это будет дисциплинировать. При осуществлении своих властных полномочий, часто имевших рабочие встречи с г-ном Гетманцевым, было много жарких дискуссий. В чем согласен, в чем нет, но точно знаю, что Даниил Александрович вместе с руководством ГФС Украины ответственен перед Президентом за наведение порядка в налогообложении. Здесь наши интересы, как представителя государства и представителя народа Украины, точно сходятся.

Пробелы в «обязательном» видеомониторинге, исключение «человеческого фактора», взаимный контроль ГФС и БЭБ

Жизнь доказывает, что решения непростых проблем зачастую достаточно несложны. Уверен, что проблема наполнения бюджета акцизным налогом имеет решение, и оно также несложно. В государственной правоохранительной политике давно задекларирована аналитическая составляющая вместо «маски-шоу». В этом случае ящик открывался легко, но, открывая, его по каким-то причинам оставили приоткрытым. Речь идет о видеофиксации хозяйственной деятельности плательщика акцизного налога.

Можно обязать владельцев заводов монтировать систему видеонаблюдения за всеми процессами – от ввоза сырья до вывоза готовой продукции, контролируя весь технологический цикл в режиме онлайн, архивируя данные. Обязательно архивируя данные. Помимо работы акцизного поста ДФС, работающего, кстати, 24/7, мы получим еще один инструмент. Он будет исключать человеческий фактор, если сервер будет удален от акцизного поста и будет оперировать один из центральных органов, расположенных в Киеве, а лучше несколько. Думаю, это должны быть ГФС и БЭБ.

Не сомневаюсь, что эти два органа, по украинской традиции, будут часто находиться в конкурентной дискуссии, независимо от фамилий руководителей. Считаю это абсолютно нормальным – в результате получим взаимный контроль. Кроме этого, согласно уголовно-процессуальному законодательству в рамках расследования уголовных дел, в архив данных будут доступны все правоохранительные органы. Не думаю, что в таком случае найдется много желающих с доступом к серверу преступно подкорректировать архив.

Таким образом сотрудники ситуационного центра ежесуточно должны сверять данные электронных акцизных накладных с данными сервера, а это элементарная аналитическая работа. Скептики указывают на возможное возникновение трубопроводов, ведущих под землей к нелегальным складам за пределами заводов во избежание контроля ГФС по объемам готовой продукции.

Ответ и здесь прост: при правильном анализе установить работу предприятия в нелегальном режиме – очень просто, было бы желание. Для этого необходим контроль движения транспорта с сырьем, например, кукурузой, которую не завезешь под землей, что сегодня не делается с помощью видеофиксации, а также контроль производственного цикла.

Дополнительные инструменты наблюдения и интеграции в городские системы мониторинга

Каково положение дел с контролем обращения спирта сегодня? На каждом заводе находится акцизный пост 24/7 с вероятным наличием так называемого «человеческого фактора». Большинство производств все же имеют камеры видеонаблюдения, но, как всегда, дьявол кроется в деталях. Сервера, архивирующего данные для дальнейшего анализа представителями государства, нет нигде. Просто камеры как условие получения лицензии. По крайней мере именно такая ситуация на Харьковщине.

В Законе Украины «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах и горючего» есть пункт, требующий установить круглосуточные системы видеонаблюдения за производством и отпуском спирта. Думаю, законодателю следует урегулировать эту норму и внедрить работу ситуационного центра, описанного выше. Дополнительно к вышеуказанному считаю возможным, и это уже воплощается в Харьковском регионе, приобщить к работе местное самоуправление. В рамках существующих программ, таких как «Безопасный город», при планировании установки систем видеонаблюдения в своих населенных пунктах, он сможет учитывать размещение данных объектов и размещать камеры при сотрудничестве с полицией так, чтобы фиксировать периметр заводов. Например, такой кейс сейчас прорабатывается в г. Мерефа для контроля работы Артемовского спиртзавода. Таким образом получаем еще один пункт надзора, независимый от ГФС и БЭБ, с возможностью доступа органов полиции. Как результат, нечистый на руку предприниматель, даже при большом желании «подкормить» потенциальных коррупционеров, учтет масштаб контроля и отсутствие каких-либо гарантий, просто «не попадет в экономику» и будет вынужден работать по закону.

Кстати, для осуществления подобной работы государство могло бы и назначить субвенцию из госбюджета для небольших городов. Ведь налог государственный, и именно он недополучает сотни миллионов гривен, поэтому эффект очевиден.

В общем, скептикам нужно вспомнить – под лежащий камень вода не течет. Критики будет много, ее инициаторы всем понятны, как их мотивация. Но технологии XXI века никто не отменял. ВСУ с применением новейших технологий уничтожают орков на фронте, государство тем же инструментом должно уничтожать на фронте экономическому уклонению от акцизного налога. Слобожанщина готова стать пилотом в этой работе и уже делает первые шаги по искоренению спиртовой мафии в регионе.