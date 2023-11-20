Уряд затвердив порядок та критерії отримання виробничими відходами "другого життя"

Кабінет міністрів затвердив порядок та критерії віднесення до побічних продуктів речовин або предметів, які утворюються в процесі виробництва певної продукції та прийнято вважати відходами.

Як зазначають в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, такі залишки тепер зможуть отримати "друге життя" й бути використані як сировина в іншому виробництві чи як готова продукція.

Постанову затверджену на виконання вимог закону про управління відходами та відповідно до статті 5 директиви Європарламенту та Ради ЄС 2008/98/EC. Її вже опубліковано на урядовому порталі за №1214.

"Наприклад, під час виготовлення дверних і віконних блоків утворююється до 31% відходів деревини, а при виробництві паркету – 30%, меблів – 54%. І їх можна не спрямовувати "на смітник", а використати повторно", - вказують у відомстві.

В свою чергу, залишки від борошномельного, олійного та цукрового виробництв доречно застосувати при виробництві кормів, а відходи від цукрового виробництва - ще й як добрива для сільськогосподарських угідь.

"Шлаки від металургійної діяльності у Євросоюзі активно використовують при будівництві доріг. Загалом європейська цементна промисловість є важливим споживачем доменних шлаків", - додають у Мінприроди.

Передбачено, що рішення про віднесення тих чи інших залишків до побічних продуктів прийматиме сам виробник. Він повинен буде внести відповідні дані до Інформаційної системи управління відходами та пройти тест на відповідність своїх залишків усім встановленим критеріям до побічних продуктів.

Також виробник має запровадити систему управління якістю, яка повинна відповідати національним стандартам та бути сертифікованою, і щоквартально звітувати про віднесення виробничих залишків до побічних продуктів.

При встановленні ж критеріїв, за яких виробничі залишки можуть отримати цей статус, уряд взяв, як кажуть у Міндовкілля, відповідний досвід Польщі, Німеччини, Чехії, Болгарії, Сербії та Великобританії.

Як ідеться у самому документі, такими критеріями є визначення подальшого використання залишків, можливість їхнього використання й без подальшого оброблення, їхнє утворення безпосередньо як складова виробничого процесу, а також відповідність всім вимогам до продукції та вимогам щодо захисту здоров’я людей і охорони навколишнього середовища.

"Зазначене рішення – це ще один крок для реалізації реформи управління відходами в Україні. Цю реформу ми втілюємо за європейськими стандартами, повністю грунтуючись на досвіді та найкращих практиках європейських країн. Не викинути, а використати повторно – саме так будує циркулярну економіку цивілізований світ, і саме до такої моделі поступово цілеспрямовано рухається Україна", – прокоментував міністр Руслан Стрілець.

Нагадаємо також, що у вересні Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонує регламентувати утилізацію упаковки виробниками та ввести її обов’язкове маркування. Він отримав №10066, але наразі ще не розглядався парламентом.

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