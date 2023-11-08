Экологический налог на захоронение мусора должен заработать в комплексе с другими мерами, - эксперты

Эксперты считают, что повышение налога на захоронение мусора, который Министерство окружающей среды и природных ресурсов анонсировало в октябре без применения других мер по стимулированию мусоропереработки в Украине, вызовет противоположный эффект и будет способствовать увеличению несанкционированных выбросов бытовых отходов. Об этом говорится в статье “ Мусорная реформа. Станут ли украинцы сортировать отходы после введения новых налогов, опубликованной на Delo.ua.

Председатель Комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Владимир Яловой в комментарии изданию отметил, что реформа по управлению отходами не может реально стартовать, пока в Украине есть только один полноценный перерабатывающий завод. Для полноценного старта реформы нужно, чтобы был хотя бы один такой завод в каждой области.

“По моему мнению, не имея четкой законодательной базы, говорить о налогах несколько рано. Минокружение заявляет, что ставки налогов на захоронение и размещение отходов должны формироваться так, чтобы стимулировать уменьшение прямого захоронения несортированных отходов и наоборот – поощрять увеличение объемов сортировки и рециклирования. А как предпринимателям сортировать, что сортировать, куда потом этот мусор увозить на переработку? Без достаточной законодательной почвы эти вопросы открыты. Поэтому, скорее всего, часть отсортированного мусора все равно поедет на полигоны и за него придется заплатить”, - отметил Яловый.

По его словам, внедрение новых технологий и сортировки, по расчетам специалистов, в среднем увеличат тариф в два раза. Однако задача законотворцев – сделать так, чтобы сортировать стало выгодно. Если в Украине повысятся тарифы и штрафы – это вызовет только негатив от реформы.

По мнению основательницы компании "Украина без мусора" Евгении Аратовской для того, чтобы при реформировании отрасли по захоронению мусора конечная финансовая нагрузка не упала на обычных граждан, нужно одновременно ввести несколько механизмов: экологический налог, принцип "загрязнитель платит", а также расширенную ответственность производителя.

“Инструмент расширенной ответственности производителя заключается в том, что финансовую и организационную ответственность за отладку системы раздельного сбора несут производители. Это компании, которые производят что-то в бумаге, в пластике в металле или стекле. Они должны профинансировать установку баков у каждого дома. И когда обычный человек будет сортировать отходы у него уменьшится количество несортированного мусора в черном баке, он будет платить за вывоз и утилизацию меньше”, - говорит Аратовская.

А исполнительный директор общественной организации Zero Waste Lviv Ирина Миронова считает, что из-за плохой работы системы экологического контроля в Украине при увеличении стоимости захоронения увеличится и риск нелегального выброса отходов в окружающую среду. Поэтому важно, чтобы вместе с налогом на захоронение мусора было обеспечено суровое и неотвратимое наказание за такие нарушения. Это должно происходить как на уровне домохозяйств, но так же это может быть на более системном уровне, когда компания перевозчик обслуживает какой-то населенный пункт и каждую пятую фуру отходов не довозит до полигона.

Реформа управления отходами

По данным Минприроды, за год в Украине образуется более 10 тонн мусора. При этом около 90% бытовых отходов в Украине хранится в земле. Чтобы это изменить и стимулировать украинцев, сортировать мусор в Правительстве готовит закон, который введет экологический налог на захоронение мусора. Предполагается, что этот налог будет иметь разные коэффициенты для собирающих отходы и тех, кто дальше их захороняет. Правительство хочет сделать захоронение мусора невыгодным.

В июле 2023 года в Украине вступил в силу закон "Об управлении отходами", который Верховная Рада поддержала в целом в июне 2022-го .

Документ предусматривает создание условий для построения в Украине современной мусороперерабатывающей инфраструктуры по европейским правилам, установление принципа "загрязнитель платит" и обязательства производителей обеспечить полную утилизацию упаковки, выпускаемой на рынок вместе с товарами.

Однако в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов отмечалось, что закон лишь устанавливает рамку новых современных правил функционирования системы управления отходами в Украине. Предполагалось, что уже на его основе будет разрабатываться ряд других необходимых секторальных законов, конечной целью которых будет более эффективное и безопасное обращение с отходами.