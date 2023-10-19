У Мінприпроди анонсували податок на захоронення сміття: вигідніше буде сортувати

Український уряд розробляє законопроєкт, який передбачатиме запровадження податку на захоронення відходів. Про це заявила заступниця міністра захисту довкілля і природних ресурсів Вікторія Киреєва в інтервʼю "Українському радіо".

За її словами, такий податок має стати одним із інструментів для впровадження роздільного збору відходів.

Передбачається, що екологічний податок на захоронення відходів матиме різні коефіцієнти для тих, хто збирає відходи й тих, хто далі їх захоронює. Уряд хоче зробити захоронення сміття невигідним.

"Той, хто буде збирати не сортоване сміття, в нього дуже буде відрізнятися податок від того, хто його сортує. Це перший такий інструмент для впровадження сортування, який держава дає бізнесу, який займається сортуванням. Тому що не буде вигідно перевізникам і тим, хто збирає відходи на полігонах, приймати не сортоване сміття. Це просто буде в декілька разів відрізнятися сума. Тобто головна ідея така: хочемо платити менший податок – починаємо сортувати", – розповіла Киреєва.

Вона зазначила, що це має забезпечити й додаткові надходження до державного та місцевих бюджетів. І органи місцевого самоврядування зможуть за рахунок цих коштів облаштовувати місця для збору сміття.

Як розповіла чиновниця, напрацюванням відповідних змін до законодавства займається Міністерство захисту довкілля спільно з Міністерством фінансів та Державною податковою службою. Проєкт обговорюватиметься найближчим часом.

Закон про управління відходами

У липні 2023 року в Україні набув чинності закон "Про управління відходами", який Верховна Рада підтримала в цілому в червні 2022-го.

Документ передбачає створення умов для побудови в Україні сучасної сміттєпереробної інфраструктури за європейськими правилами, встановлення принципу "забруднювач платить" та зобов'язання виробників забезпечити повну утилізацію упаковки, яку вони випускають на ринок разом із товарами.

Однак у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів зазначали, що закон лише встановлює рамку нових сучасних правил функціонування системи управління відходами в Україні. Передбачалося, що вже на його основі розроблятиметься низка інших необхідних секторальних законів, кінцевою метою яких буде більш ефективне й безпечне поводження із відходами.