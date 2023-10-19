В Минприпроде анонсировали налог на захоронение мусора: выгоднее будет сортировать

Украинское правительство разрабатывает законопроект, предусматривающий введение налога на захоронение отходов. Об этом заявила заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Виктория Киреева в интервью "Украинскому радио".

По ее словам, такой налог должен стать одним из инструментов внедрения раздельного сбора отходов.

Предполагается, что экологичный налог на захоронение отходов будет иметь разные коэффициенты для тех, кто собирает отходы и далее их захороняет. Правительство хочет сделать захоронение мусора невыгодным.

"Тот, кто будет собирать не сортированный мусор, у него очень будет отличаться налог от того, кто его сортирует. Это первый инструмент для внедрения сортировки, который государство дает бизнесу, занимаещемуся сортировкой. Потому что не будет выгодно перевозчикам и тем, кто собирает отходы на полигонах, принимать не сортированный мусор. Это будет просто в несколько раз отличаться сумма. То есть главная идея такова: хотим платить меньший налог – начинаем сортировать", – рассказала Киреева.

Она отметила, что это должно обеспечить и дополнительные поступления в государственный и местные бюджеты. И органы местного самоуправления смогут за счет этих средств обустраивать места для сбора мусора.

Как рассказала чиновница, наработкой соответствующих изменений в законодательство занимается Министерство защиты окружающей среды совместно с Министерством финансов и Государственной налоговой службой. Проект будет обсуждаться в ближайшее время.

Закон об управлении отходами

В июле 2023 года в Украине вступил в силу закон "Об управлении отходами", который Верховная Рада поддержала в целом в июне 2022-го.

Документ предусматривает создание условий для построения в Украине современной мусороперерабатывающей инфраструктуры по европейским правилам, установление принципа "загрязнитель платит" и обязательства производителей обеспечить полную утилизацию упаковки, выпускаемой на рынок вместе с товарами.

Однако в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов отмечали, что закон лишь устанавливает рамку новых современных правил функционирования системы управления отходами в Украине. Предполагалось, что уже на его основе будет разрабатываться ряд других необходимых секторальных законов, конечной целью которых будет более эффективное и безопасное обращение с отходами.