В Киевской области могут построить завод по переработке мусора

В Киевской области планируют построить с привлечением инвестиций от израильской компании GreenMix завод по экологической переработке строительного мусора.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Нам важно не только наладить процесс утилизации, но и перерабатывать строительный мусор с учетом высоких стандартов экологичности. Поэтому этот проект – инвестирование в будущее новой Киевщины", - рассказал Кулеба.

В настоящее время точные сроки и место строительства завода не называются.

Он отметил, что строительство такого завода необходимо, ведь во дворах попавших под обстрелы со стороны россиян собираются сотни тонн строительного мусора, который нужно вывезти и утилизировать.

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