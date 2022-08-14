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В Киевской области могут построить завод по переработке мусора
В Киевской области планируют построить с привлечением инвестиций от израильской компании GreenMix завод по экологической переработке строительного мусора.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
"Нам важно не только наладить процесс утилизации, но и перерабатывать строительный мусор с учетом высоких стандартов экологичности. Поэтому этот проект – инвестирование в будущее новой Киевщины", - рассказал Кулеба.
В настоящее время точные сроки и место строительства завода не называются.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он отметил, что строительство такого завода необходимо, ведь во дворах попавших под обстрелы со стороны россиян собираются сотни тонн строительного мусора, который нужно вывезти и утилизировать.
Сами дома в Киеве, пострадавшие от ракетного удара, восстановят по всем современным нормам. В июне в столице приступили к восстановлению 11 таких домов