В Киеве после ракетного прилета восстановят дом по всем современным нормам

В июне в Киеве начали восстановление 11 жилых домов, подвергшихся наибольшим разрушениям в результате ракетных обстрелов российскими захватчиками, сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

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Недавно он проверил, как продолжаются работы по улице Чернобыльской, а во вторник – на Богатырской, 20.

"В доме – 144 квартиры, повреждены – 100 квартир. В результате ракетного удара полностью разрушены две стеновые панели лестничных клеток, лифтовая шахта, частично разрушены лестницы и лестничные площадки, перегородки, выбиты окна", – рассказывает Кличко.

По его словам, специалисты, осуществлявшие экспертизу, установили, что здание пригодно к восстановлению. На объекте уже приступили к утеплению фасада, замене выбитых окон, выполняют работы по усилению конструкций, вывозят строительный мусор, демонтируют разрушенные железобетонные конструкции.

"И сегодня строители нашли обломок российской ракеты в шахте лифта этого дома. После реконструкции, которую город планирует завершить до начала отопительного сезона, эта 9-этажка будет соответствовать всем современным энергоэффективным нормам", – добавил он.

Напомним, что армия РФ утром, 26 июня, выпустила в сторону Киева 14 ракет. Одна из них попала в жилой дом в Шевченковском районе, в результате чего пострадали гражданские.