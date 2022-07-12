У Києві після ракетного прильоту відновлять будинок за всіма сучасними нормами

У червні у Києві розпочали відновлення 11 житлових будинків, які зазнали найбільших руйнувань внаслідок ракетних обстрілів російськими загарбниками, повідомив столичний мер Віталій Кличко.

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Нещодавно він перевірив, як тривають роботи на вулиці Чорнобильській, а у вівторок – на Богатирській, 20.

"У будинку – 144 квартири, пошкоджені – 100 квартир. В результаті ракетного удару повністю зруйновані дві стінові панелі сходових клітин, ліфтова шахта, частково зруйновані сходи та сходові майданчики, перегородки, вибиті вікна", – розповідає Кличко.

За його словами, фахівці, які здійснювали експертизу, встановили, що будинок придатний до відновлення. На об’єкті вже розпочали утеплення фасаду, заміну вибитих вікон, виконують роботи із підсилення конструкцій, вивозять будівельне сміття, демонтують зруйновані залізобетонні конструкції.

"І сьогодні будівельники знайшли уламок російської ракети в шахті ліфту цього будинку. Після реконструкції, яку місто планує завершити до початку опалювального сезону, ця 9-поверхівка буде відповідати всім сучасними енергоефективним нормам", – додав він.

Нагадаємо, що армія РФ вранці, 26 червня, випустила у бік Києва 14 ракет. Одна з них влучила у житловий будинок у Шевченківському районі, внаслідок чого постраждали цивільні.