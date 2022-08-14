В Київській області можуть збудувати завод з переробки сміття

В Київській області планують збудувати із залученням інвестицій від ізраїльської компанії "GreenMix" завод з екологічної переробки будівельного сміття.

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Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Нам важливо не тільки налагодити процес утилізації, але й переробляти будівельне сміття з урахуванням високих стандартів екологічності. Тому цей проект – інвестування в майбутнє нової Київщини", — розповів Кулеба.

Наразі точні терміни та місце будування заводу не називаються.

Він зазначив, що будівництво такого заводу необхідно, адже у подвір'ях будинків, що попали під обстріли зі сторони росіян, збираються сотні тонн будівельного сміття, яке потрібно вивезти і утилізувати.

Самі будинки у Києві, що постраждали від ракетного удару, відновлять за всіма сучасними нормами. У червні у столиці розпочали відбудову 11 таких будинків