У першому кварталі прибуток Huawei зріс на 564%

Прибуток Huawei Technologies Co. зростає четвертий квартал поспіль. Китайська технологічна компанія відбирає частку ринку в Apple та інших конкурентів.

Про це пише Вloomberg.

Компанія повідомила, що у першому кварталі 2024 року її чистий прибуток зріс до 19,6 мільярда юанів ($2,7 мільярда) або ж на 564%.

Видання пише, що продажі в першому кварталі зросли на 37% до 178,5 млрд юанів.

Феноменальне зростання доходів підкреслило відродження Huawei, незважаючи на санкції США. За даними дослідницької фірми Counterpoint, у першому кварталі експорт смартфонів компанії зріс на 70% після того, як минулого року компанія несподівано повернулася з новим телефоном 5G, який працює на передовому 7-нанометровому чіпі китайського виробництва, незважаючи на санкції США.

В той же час у Counterpoint підрахували, що протягом І кварталу продажі iPhone від Apple у Китаї впали на 19%.

Видання пише, що раніше цього місяця Huawei представила свою нову серію смартфонів Pura 70 із дещо вдосконаленим чіпом, демонструючи його здатність підтримувати виробництво передових напівпровідників і посилювати тиск на Apple на її території. Згідно з перевірками ринку, серія Pura 70 була розпродана протягом двох днів після запуску.

Окрім того, цьогоріч Huawei планує випустити смартфон із потрійним складаним екраном. Huawei може перемогти Samsung і стати першою фірмою, яка випустить смартфон із екраном, що складається втричі. Однак на тлі санкцій китайське обладнання майже не залишилося на світовій арені. Тому можливо, що розробка Huawei не буде для Samsung стимулом швидше випустити свій пристрій на глобальному ринку.

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