Обжене Samsung? Huawei готує смартфон, який складається в двох місцях, – ЗМІ

Компанія Huawei може наступного року випустити смартфон із потрійним складаним екраном. Про це повідомляє TrendForce із посиланням на дані інсайдерів.

Зазначається, що новинка може бути готова до випуску до березня 2024 року.

Наступного року очікується вихід двох смартфонів із таким дисплеєм. Раніше концепт ґаджета показала Samsung.

Концепт смартфона Samsung із потрійним складаним дисплеєм. Фото: скриншот

За оцінками TrendForce, поставки складаних смартфонів у 2024-му зростуть на 38%, тобто до 25,2 млн одиниць, що збільшить їхню частку на ринку до 2,2%.

Тим часом Apple, яка досі не має пристрою такого типу, прохолодно поставилася до технології через свою прихильність до користувацького досвіду. Компанію можуть стримувати проблеми зі складаними технологіями, такими як рівномірність панелей і дизайн петель Однак техногігант має можливість "перескочити" прямо до складних продуктів середнього розміру, таких як ноутбуки чи планшети.

Як пише SamMobile, Huawei може перемогти Samsung і стати першою фірмою, яка випустить смартфон із екраном, що складається втричі. Однак на тлі санкцій китайське обладнання майже не залишилося на світовій арені. Тому можливо, що розробка Huawei не буде для Samsung стимулом швидше випустити свій пристрій на глобальному ринку.

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