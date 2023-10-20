АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Топ-10 аптек Києва Топ-10 аптек Києва
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Гаджети
Дата публікації

Розробка триває. Apple може анонсувати складаний iPad наприкінці 2024 або в 2025 році, – ЗМІ

Apple, логотип
Apple. Фото: Depositphotos

Компанія Apple працює з постачальниками над розробкою складаного iPad. Анонс цього пристрою може відбутися наприкінці 2024 або на початку 2025 року.

Про це повідомляє DigiTimes із посиланням на джерела в ланцюжку постачання.

За даними ЗМІ, дрібносерійне виробництво планшета може розпочатися вже наприкінці 2024 року. Таким чином, iPad стане дебютом Apple у випуску складних пристроїв, а наступним кроком буде складаний iPhone.

Як розповіли співрозмовники видання, Apple уже чотири роки працює над гнучкими продуктами, постійно вносячи зміни в дизайн.

Ключовими моментами для компанії є екран та шарнір майбутнього пристрою. Apple веде перемовини щодо постачання екранів із Samsung Display (SDC) і LG Display (LGD). Американська фірма стурбована складкою на панелі, хоча виробники дисплеїв змогли зробити її менш помітною.

Що стосується шарніру, то в якості виробника розглядається компанія Fositek, яка робить механізм для ноутбуків із 885 деталей. Проте метою Apple є спрощення та зменшення кількості частин.

Своєю чергою 9to5Mac прогнозує, що перший складаний ​​iPad можна буде побачити в 2025 році, але не в 2024-му. Випуск такого планшета дасть Apple можливість перевірити технологію і вирішити будь-які проблеми в менш масовому продукті, ніж iPhone, і лише потім перейти до складаних смартфонів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Артем Ющенко