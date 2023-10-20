Разработка идет. Apple может анонсировать складной iPad в конце 2024 или в 2025 году, – СМИ

Компания Apple работает с поставщиками по разработке складного iPad. Анонс этого устройства может состояться в конце 2024 или начале 2025 года.

Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в цепочке поставок.

По данным СМИ, мелкосерийное производство планшета может начаться уже в конце 2024 года. Таким образом, iPad станет дебютом Apple в выпуске складных устройств, а следующим шагом будет складной iPhone.

Как рассказали собеседники издания, Apple уже четыре года работает над гибкими продуктами, постоянно внося изменения в дизайн.

Ключевым моментом для компании является экран и шарнир будущего устройства. Apple ведет переговоры по поставкам экранов с Samsung Display (SDC) и LG Display (LGD). Американская фирма обеспокоена складкой на панели, хотя производители дисплеев смогли сделать ее менее заметной.

Что касается шарнира, то в качестве производителя рассматривается компания Fositek, которая делает механизм для ноутбуков из 885 деталей. Однако целью Apple является упрощение и уменьшение количества частей.

В свою очередь 9to5Mac прогнозирует, что первый складной iPad можно будет увидеть в 2025 году, но не в 2024-м. Выпуск такого планшета даст Apple возможность проверить технологию и решить какие-либо проблемы в менее массовом продукте, чем iPhone, и лишь затем перейти к складным смартфонам.

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