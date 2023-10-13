iPhone 16 Pro отримає новий надширококутний обʼєктив і швидший 5G, – аналітик

В лінійці iPhone 16 буде низка змін, серед яких – новий надширококутний об’єктив і Wi-Fi 7 у Pro-версіях. Про це пише 9to5Mac із посиланням на запису для інвесторів від аналітика Джеффа Пу.

iPhone 16: що зміниться

За даними аналітика, нові iPhone будуть на 0,2 дюйма більші порівняно з поточними діагоналями в 6,1 і 6,7 дюйма.

iPhone 16 і iPhone Plus збережуть подвійну тилову камеру з 12-мегапіксельним надширококутним об'єктивом без автофокусу та макрозйомки.

При цьому смартфони отримають менш потужну версію процесора Apple A17. Її параметри поступатимуться чипу Apple 17 Pro, яким оснащені iPhone 15 Pro і 15 Pro Max.

Однак пристрої матимуть 8, а не 6 ГБ оперативної пам'яті, та зможуть підключатися до Wi-Fi 6E.

iPhone 16 Pro: характеристики

Для варіантів Pro і Pro Max прогнозують сумісність із Wi-Fi 7. Цей стандарт має швидкість до 46 Гбіт/с, що в чотири рази більше ніж у Wi-Fi 6.

Крім того, смартфони можуть отримати покращений модем Qualcomm Snapdragon X75, який забезпечуватиме 5G-з'єднання зі швидкістю до 7,5 Гбіт/с.

Також очікується, що iPhone 16 Pro оснастять об'єктивом з тетрапризмою для п'ятикратного оптичного зуму, який є в iPhone 15 Pro Max.

А надширококутний об’єктив на моделях iPhone 16 Pro і Pro Max отримає новий 48-мегапіксельний датчик, що є значною зміною порівняно з поточним 12-мегапіксельним сенсором.

9to5Mac зауважує, що презентація нових iPhone очікується аж у вересні 2024 року, тому плани Apple можуть змінитися.