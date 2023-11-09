Обгонит Samsung? Huawei готовит смартфон, складывающийся в двух местах – СМИ

Компания Huawei может в следующем году выпустить смартфон с тройным складным экраном. Об этом сообщает TrendForce со ссылкой на данные инсайдеров.

Отмечается, что новинка может быть готова к выпуску до марта 2024 года.

В следующем году ожидается выход двух смартфонов с таким дисплеем. Ранее концепт гаджета показала Samsung.

Концепт смартфона Samsung с тройным складным дисплеем. Фото: скриншот

По оценкам TrendForce, поставки складных смартфонов в 2024 году вырастут на 38%, то есть до 25,2 млн единиц, что увеличит их долю на рынке до 2,2%.

Тем временем Apple, до сих пор не имеющая устройства такого типа, прохладно отнеслась к технологии из-за своей приверженности пользовательскому опыту. Компанию могут сдерживать проблемы со складными технологиями, такими как равномерность панелей и дизайн петель. Однако техногигант имеет возможность "перепрыгнуть" прямо к складным продуктам среднего размера, таким как ноутбуки или планшеты.

Как пишет SamMobile, Huawei может победить Samsung и стать первой фирмой, которая выпустит смартфон с складывающимся втрое экраном. Однако на фоне санкций китайское оборудование почти не осталось на мировой арене. Поэтому возможно, что разработка Huawei не будет для Samsung стимулом поскорее выпустить свое устройство на глобальном рынке.

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