В первом квартале прибыль Huawei выросла на 564%

Прибыль Huawei Technologies Co. растет четвертый квартал подряд. Китайская технологическая компания отбирает долю рынка у Apple и других конкурентов.

Об этом пишет Вloomberg.

Компания сообщила, что в первом квартале 2024 года ее чистая прибыль выросла до 19,6 миллиарда юаней ($2,7 миллиарда) или же на 564%.

Издание пишет, что продажи в первом квартале выросли на 37% до 178,5 млрд юаней.

Феноменальный рост доходов подчеркнул возрождение Huawei, несмотря на санкции США. По данным исследовательской фирмы Counterpoint, в первом квартале экспорт смартфонов компании вырос на 70% после того, как в прошлом году компания неожиданно вернулась с новым телефоном 5G, работающим на передовом 7-нанометровом чипе китайского производства, несмотря на санкции США.

В то же время в Counterpoint подсчитали, что в течение I квартала продажи iPhone от Apple в Китае упали на 19%.

Издание пишет, что ранее в этом месяце Huawei представила свою новую серию смартфонов Pura 70 с усовершенствованным чипом, демонстрируя его способность поддерживать производство передовых полупроводников и усиливать давление на Apple на ее территории. Согласно проверкам рынка, серия Pura 70 была распродана в течение двух дней после запуска.

Кроме того, Huawei планирует выпустить смартфон с тройным складным экраном. Huawei может победить Samsung и стать первой фирмой, которая выпустит смартфон с складывающимся втрое экраном. Однако на фоне санкций китайское оборудование почти не осталось на мировой арене. Поэтому возможно, что технология Huawei не будет для Samsung стимулом быстрее выпустить свое устройство на глобальном рынке.

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