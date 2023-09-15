Планшет, розумні окуляри й не тільки: Huawei представила нові пристрої (ФОТО)

Компанія Huawei 14 вересня провела презентацію в Барселоні, представивши низку нових ґаджетів: планшет, годинники, бездротові навушники та розумні окуляри. Про це пише GSMArena.

Huawei MatePad 11,5" PaperMatte Edition

Новий планшет від Huawei оснастили екраном PaperMatte. Дисплей має наногравіроване покриття, яке забезпечує відчуття паперу, зменшує відблиски, навантаження на очі та забезпечує більш природний досвід написання за допомогою стилуса M-Pencil другого покоління.

Huawei MatePad 11,5" PaperMatte Edition. Фото: Huawei Huawei MatePad 11,5" PaperMatte Edition. Фото: Huawei

11,5-дюймовий TFT LCD-екран має роздільну здатність 1440x2200 пікселів і частоту оновлення в 120 Гц. Планшет працює на чипі 4G Snapdragon 7 Gen 1 в поєднанні з 8 ГБ оперативної та 256 ГБ основної пам’яті.

Ґаджет отримав тилову камеру на 13 МП і фронтальну на 8 МП. Ємність акумулятор становить 7700 мА·год. Планшет підтримує зарядку потужністю 22,5 Вт через USB-C. В якості програмного забезпечення вказують HarmonyOS 3.1.

MatePad 11.5 PaperMatte постачатиметься в сірому кольорі й надійде у продаж за 500 євро з 19 вересня.

Huawei Watch GT4 й Huawei Watch Ultimate Gold Edition

Годинники Watch GT4 представлено в двох варіантах: 41 мм і 46 мм. Моделі мають різний час роботи батареї, адже більший годинник тримає заряд до 14 днів, менший – до 7 днів. Обидві версії мають на 20% кращий час автономної роботи, ніж відповідна модель GT3.

Пристрої отримали AMOLED-екрани з роздільною здатністю 466x466 пікселів. Розмір дисплея для 46-міліметрової моделі становить 1,43 дюйма, для 41-міліметрової – 1,32 дюйма. Щільність пікселів – 326 ppi і 352 ppi відповідно.

Huawei Watch GT4 (41 мм). Фото: Huawei Huawei Watch GT4 (41 мм). Фото: Huawei Huawei Watch GT4 (46 мм). Фото: Huawei Huawei Watch GT4 (46 мм). Фото: Huawei

Watch GT4 оснащено технологією TruSeen 5.5+ – набором датчиків тайалгоритмів, які забезпечують більш точний та детальний моніторинг стану здоров'я. TruSeen 5.5+ пропонує, зокрема, оновлені технології відстеження сну й менструального циклу.

Годинники будуть доступні в Європі з 4 жовтня. Ціни на обидві моделі стартуватимуть від 250 євро й залежатимуть від ремінця (є варіанти, зокрема, зі фторкаучука, шкіри та нержавіючої сталі).

Як пише Huawei Central, також було представлено годинник ультрапреміум-класу Huawei Watch Ultimate Gold Edition. Це перший золотий розумний годинник від компанії. Ґаджет оснащено 1,5-дюймовим екраном LTPO AMOLED, який захищено сапфіровим склом. Дисплей має роздільну здатність 466x466 пікселів і 311 ppi.

Huawei Watch Ultimate Gold Edition. Фото: Huawei

Huawei Watch Ultimate Gold Edition отримав корпус із золотим безелем і золотою заводною головкою з 3D-трапецієподібними візерунками. Ремінець виготовлено з титану.

Пристрій матиме 2 тижні автономної роботи й коштуватиме 2999 євро. Початок продажів у Європі заплановано на жовтень.

Huawei Freebuds Pro 3

TWS-навушники FreeBuds Pro 3 є наступниками торішніх FreeBuds Pro 2. Однак нова модель отримала надвисокочастотні подвійні динаміки й оновлений адаптивний еквалайзер. Крім того, в навушниках покращили систему шумозаглушення і мікрофонну систему.

FreeBuds Pro 3 підтримують аудіокодеки LDAC і L2HC 2.0 Hi-Res.

Huawei Freebuds Pro 3. Фото: Huawei

Час автономної роботи становить 31 годину. Зарядити пристрій можна через порт USB-C або за допомогою бездротової технології Qi.

Навушники коштуватимуть 200 євро й стануть доступними на європейських ринках з 11 жовтня.

Huawei Eyewear 2

Розумні окуляри від Huawei оснащено змінними лінзами Zeiss. За допомогою вбудованого динаміка через пристрій можна слухати до 11 годин музики.

Huawei Eyewear 2. Фото: Huawei

Huawei Eyewear 2 отримали титанову оправу вагою лише 4,7 грама та сенсорні бічні панелі для управління.

Ціна на окуляри становитиме 300 євро. Вони продаватимуться з 18 жовтня.