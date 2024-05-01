Керівнику морського порту "Чорноморськ" хотіли дати 12 млн грн хабаря

Детективи НАБУ викрили спробу дати хабар у розмірі 12 мільйонів гривень в.о. директора ДП "Міжнародний торговельний порт "Чорноморськ" за ухвалення рішення в інтересах приватної компанії.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Так, 29 квітня 2024 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру у пропозиції та обіцянці неправомірної вигоди за здійснення впливу на прийняття рішення в.о. директора ДП "Міжнародний торговельний порт "Чорноморськ" з метою забезпечення укладення договору про відступлення права вимоги від державного підприємства до приватного підприємства.

Серед підозрюваних - начальник служби правового забезпечення ДП "МТП "Чорноморськ" та колишній позаштатний радник директора установи із правових та економічних питань, - а згодом директор приватного підприємства (посади зазначені на момент вчинення злочину).

Деталі справи

У САП повідомляють, що у 2018 році між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Одеській області та приватним товариством "Європіан Агро Інвестмент Юкрейн" було укладено договір оренди нерухомого майна.

Відповідно до цього договору приватне товариство орендувало строком на 49 років державне нерухоме майно загальною площею 113 106,50 кв. м з метою організації навантажувально-розвантажувальних робіт, яке обліковувалося на балансі ДП "МТП "Чорноморськ", та зобов’язувалося сплачувати щомісячну орендну плату.

"Однак після укладення указаного договору у результаті господарської діяльності у товариства виникла кредиторська заборгованість, у зв’язку з чим на підставі заяви одного з кредиторів було відкрито провадження про банкрутство цього товариства та введено процедуру розпорядження майном", - зазначають у САП.

Під час здійснення процедури банкрутства ТОВ "Європіан Агро Інвестмент Юкрейн" у вересні 2020 року до Господарського суду Одеської області та арбітражного керуючого звернулось приватне підприємство із заявою про участь у санації товариства – боржника як інвестора.

Цікавим фактом є те, що в інтересах цього товариства діяла колишній директор підприємства- банкрута.

У межах досудового розслідування встановлено, що начальник служби правового забезпечення та колишній позаштатний радник директора ДП "МТП "Чорноморськ" із правових та економічних питань у жовтні 2020 року висловили директорці приватного підприємства пропозицію надати неправомірну вигоду в розмірі 12 млн грн за здійснення впливу на в.о. директора ДП "МТП "Чорноморськ" для забезпечення укладення ним договору про відступлення цьому приватному підприємству права вимоги.

Гроші мали бути перераховані в на рахунок іншого приватного товариства, директора якого залучили до вчинення цього злочину, завуалювавши платіж під фінансово-господарську операцію.

Досудове розслідування триває. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Нагадаємо, у лютому 2023 року Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрило колишнього начальника митного поста в порту Чорноморська на отриманні хабаря за безперешкодний експорт зерна. Тоді повідомлялось, що фігурант справи вимагав 4 100 доларів за безперешкодне переміщення через кордон вантажівок із зерновими культурами та отримання на них необхідних експортних сертифікатів EUR1.