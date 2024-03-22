Ексдиректора ДП Міноборони викрито на хабарі у $600 тисяч

Правоохоронці викрили на корупційній схемі директора приватного підприємства та ексдиректора одного з ДП Міністерства оборони України – неправомірна вигода становила $600 тисяч.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як виявило слідство, керівник приватного підприємства та його спільник вимагали гроші у представника ТОВ за передачу права забудови земельної ділянки Міноборони.

Фото: Офіс генпрокурора

Вони мали вплинути на директора держпідприємства, у віданні якого перебувають землі оборони, для укладання тристороннього договору будівництва житлового комплексу.

Читайте також НАБУ і САП викрили на хабарі суддів Київського апеляційного суду

В ОГП зазначають, що під час одержання $320 тисяч готівкою, а також договорів про право власності на житлову нерухомість вартістю $280 тисяч, їх затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення особам про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, а також зловживанні впливом (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Нагадаємо, нещодавно за хабар у €5 тисяч до 6 років позбавлення волі засудили екссуддю Господарського суду Івано-Франківщини.

Також повідомлялося, що НАБУ і САП відправили на лаву підсудних колишнього голову Верховного суду Князєва, викритого на отримані неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Крім того, 2 лютого НАБУ та САП передали до суду справу про найбільший задокументований хабар в історії України - про передачу ексголові Державної фіскальної служби Роману Насірову понад 722 млн грн неправомірної вигоди.