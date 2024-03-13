За хабар у €5 тисяч: екссуддю Господарського суду Івано-Франківщини засудили до 6 років позбавлення волі

Суддю Господарського суду Івано-Франківської області Володимира Булку, якого НАБУ ще у 2018 році викрило на хабарі в €5 тисяч, засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Про це повідомили у ВАКС, ЦПК і САП.

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок, яким визнала винуватим колишнього суддю Господарського суду Івано-Франківської області", - йдеться у повідомленні Вищого антикорупційного суду.

Зазначається, що Булку визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме - в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у значному розмірі для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданої йому влади.

Слідство виявило, що хабар суддя отримав за ухвалення рішення про продовження повноважень арбітражного керуючого в справі про банкрутство фірми.

"У матеріалах слідства звучить фраза судді, мовляв, що він винесе потрібну ухвалу за умови надання йому "5 пляшок шампанського". Надавач хабаря на одній із наступних зустрічей перепитав: "5 — це в євро чи доларах?" – розповіли в ЦПК.

На засіданні суду Булка заявив, що сприйняв питання як жарт, але гроші все-таки взяв - їх знайшли у лівій кишені штанів судді під час затримання. Затримання відбулося у більярдному клубі у Івано-Франківську після отримання другої частини хабаря у €3 тисячі.

Читайте також НАБУ і САП викрили на хабарі суддів Київського апеляційного суду

У своєму останньому слові Булка заявив, що щиро кається за вчинене.

"Буду жити з цим до кінця своїх днів. Кожен день жалкую за свій вчинок. Якби можна було повернути час назад, то ніколи б не вчинив такого ганебного вчинку", - заявив він.

Булку викрили на початку серпня 2018 року, а вже 10 вересня 2018 року він подав заяву про відставку. І стара ВРП відправила його на почесну пенсію з довічним грошовим утриманням.

Суд призначив покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді, прокурора та адвоката строком на 3 роки та з конфіскацією майна. Щодо обвинуваченого обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вирок може бути оскаржений до апеляційної палати ВАКС протягом 30 днів. Якщо вирок набере законної сили, відставка і виплати будуть припинені.