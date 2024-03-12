Ексочільника Верховного Суду Князєва визнали винним у справі про оренду квартири за тисячу гривень

Київський апеляційний суд остаточно визнав винним колишнього голову Верховного Суду України Всеволода Князєва у справі про оренду квартири за тисячу гривень.

Про це повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Зазначається, що 11 березня 2024 року Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги Князєва на рішення Печерського районного суду міста Києва, яким його було визнано винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.

"13 грудня 2023 року голова НАЗК склав протокол стосовно ексочільника Верховного Суду про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП. Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі міста Києва площею 133 кв. м. за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла", - нагадують в НАЗК.

Там додають, що на підставі договору оренди нерухомого майна, укладеного наприкінці 2017 року, суддя винаймав квартиру для проживання із щомісячною платою 1 тис. грн.

"Різниця у фактичній та ринковій вартості оренди і була цим незаконним подарунком", - пояснюють в НАЗК.

У відомстві зауважують, що постановою Печерського районного суду міста Києва від 26.12.2023, яка набула законної сили, на Князєва накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 2 550 грн, а також конфіскації подарунку в розмірі 906 600 грн. Ці кошти будуть стягнені в дохід держави.

"Встановлені судом обставини є підставою притягнення судді Князєва до дисциплінарної відповідальності, у тому числі із застосуванням стягнення у вигляді подання про звільнення судді з посади. З метою ініціювання дисциплінарного провадження НАЗК звернеться зі скаргою до Вищої ради правосуддя", - підкреслили в НАЗК.

Крім того, оскільки Князєва визнали винним у вчиненні правопорушення, пов'язаного з корупцією, відомості про нього будуть внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Справа Князєва: що відомо

Нагадаємо, що НАБУ викрило масштабну корупційну схему у Верховному суді та затримало його голову Князєва за підозрою в отриманні 2,7 мільйона доларів хабаря 15 червня.

Верховний суд висловив недовіру та достроково припинив повноваження Князєва у зв'язку зі встановленими фактами корупції. 26 травня замість нього головою Верховного суду обрали Станіслава Кравченка.

Спершу Князєва арештували з можливістю виходу під заставу в 107 мільйонів гривень, але потім зменшили цю суму до 75 мільйонів. 31 серпня ВАКС зменшив розмір застави вже до 55 мільйонів гривень, 26 вересня - до 45 мільйонів, а 11 жовтня - до 35 мільйонів. 5 грудня суд вчергове зменшив розмір застави підозрюваному з 35 мільйонів до 27 мільйонів гривень.

30 січня суд зменшив розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 січня колишнього голову Верховного Суду було звільнено з-під варти під заставу із зобов’язаннями носити електронний браслет, не покидати Київ, не контактувати з іншими підозрюваними. Також він повинен здати закордонні паспорти.

Розслідування проти Князєва НАБУ завершило 3 жовтня: йому інкримінують частину 4 статті 368 Кримінального кодексу (отримання хабаря).

В свою чергу, пособником у хабарництві та шахрайстві виявився адвокат Олег Горецький, який згодом пішов на угоду зі стороною обвинувачення, визнавши свою вину. Вже 12 жовтня йому дали п'ять років позбавлення волі без конфіскації майна із звільненням від відбування покарання з іспитовим строком три роки. В свою чергу, в дачі хабаря голові Верховного суду підозрюють бізнесмена та колишнього депутата Верховної Ради Костянтина Жеваго.