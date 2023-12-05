ВАКС продовжив арест ексголові Верховного суду Князєву, зменшивши заставу вп'яте

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 5 грудня продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву ще на два місяці - до 2 лютого 2024 року.

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Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка клопотала про продовження арешту. При цьому суд вчергове зменшив розмір застави підозрюваному з 35 мільйонів до 27 мільйонів гривень.

Справа Князєва та "танення" визначеної застави

Нагадаємо, що Національне антикорупційне викрило масштабну корупційну схему у Верховному суді та затримало його голову Князєва за підозрою в отриманні 2,7 мільйона доларів хабаря 15 червня.

Верховний суд висловив недовіру та достроково припинив повноваження Князєва у зв'язку зі встановленими фактами корупції. 26 травня замість нього головою Верховного суду обрали Станіслава Кравченка.

Спершу Князєва арештували з можливістю виходу під заставу в 107 мільйонів гривень, але потім зменшили цю суму до 75 мільйонів. 31 серпня ВАКС зменшив розмір застави для вже до 55 мільйонів гривень, 26 вересня - до 45 мільйонів, а 11 жовтня - до 35 мільйонів. Розслідування проти Князєва НАБУ завершило 3 жовтня: йому інкримінують частину 4 статті 368 Кримінального кодексу (отримання хабаря).

В свою чергу, пособником у хабарництві та шахрайстві виявився адвокат Олег Горецький, який згодом пішов на угоду зі стороною обвинувачення, визнавши свою вину. Вже 12 жовтня йому дали п'ять років позбавлення волі без конфіскації майна із звільненням від відбування покарання з іспитовим строком три роки. В свою чергу, в дачі хабаря голові Верховного суду підозрюють бізнесмена та колишнього депутата Верховної Ради Костянтина Жеваго.