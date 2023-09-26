Арештованому ексголові Верховного суду Князєву вчергове зменшили заставу

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 26 вересня зменшила розмір застави, як альтернативи триманню під вартою, для колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва до 45 мільйонів гривень.

Як ідеться в повідомленні суду, таким чином було частково задоволено апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 6 вересня про продовження Князєву строку тримання під вартою.

При цьому вказано, що рішення ухвалено з окремою думкою судді Інни Калугіної. Ухвала набрала законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає. Зазначимо, що до цього, 31 серпня, ВАКС зменшив розмір застави для підозрюваного до 55 мільйонів гривень.

Попередній раз суд продовжував строк арешту Князєва 11 липня. На той момент розмір застави становив 75 мільйонів гривень. Такий розмір, нагадаємо, ВАКС встановив ще 31 травня, хоча початково він становив 107 мільйонів.

Нагадаємо, що 15 червня НАБУ викрило масштабну корупційну схему у Верховному суді та затримало його голову Князєва за підозрою в отриманні 2,7 мільйона доларів хабаря.

ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В свою чергу, Верховний суд висловив недовіру та достроково припинив повноваження Князєва у зв'язку зі встановленими фактами корупції. 26 травня замість Князєва головою Верховного суду обрали Станіслава Кравченка.