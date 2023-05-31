Розмір застави для ексголови Верховного суду Князєва зменшили

Вищий антикорупційний суд 31 травня відхилив апеляційну скаргу захисту колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва щодо зміни запобіжного заходу, отже його залишили під вартою. Разом з тим розмір застави зменшено до 75 млн грн.

Про це повідомляє "Суспільне" з залу суду.

Суд давав Князєву слово: він говорив понад 20 хвилин, намагався наводити аргументи доцільності пом'якшення йому запобіжного заходу. Зокрема, він стверджував, що не має змоги переховуватися в Україні чи за кордоном.

Князєв намагався довести, що не зможе виїхати, адже НАБУ тимчасово забрало у нього паспорти. Тому він назвав ризики ухилення від правосуддя "мінімальними" і наполягав на зменшенні розміру застави. Він стверджував, що не має капіталу, аби сплатити заставу.

За підсумками судових дебатів Апеляційна плата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення про зменшення розміру застави ексголові Верховного суду Всеволоду зі 107 до 75 млн грн.

Справа ексголови Верховного суду Князєва

15 травня НАБУ повідомило про викриття у Верховному суді масштабної корупційної схеми та затриманні Князєва за підозрою в отримання 2,7 млн доларів хабаря. За даними слідства, "винагорода" пов’язана з ухваленням судом рішення в інтересах власника групи "Фінанси і кредит".

Спочатку судді Верховного Суду достроково припинили повноважень Князєва. 18 травня його заарештували з можливістю вийти під заставу.