Размер залога для экс-главы Верховного суда Князева снизили

Высший антикоррупционный суд 31 мая отклонил апелляционную жалобу защиты бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева по изменению меры пресечения, следовательно, его оставили под стражей. Вместе с тем размер залога уменьшен до 75 млн грн.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда.

Суд давал слово Князеву: он говорил более 20 минут, пытался приводить аргументы целесообразности смягчения ему меры пресечения. В частности, он утверждал, что не имеет возможности скрываться в Украине или за рубежом.

Князев пытался доказать, что не сможет уехать, ведь НАБУ временно забрало у него паспорта. Поэтому он назвал риски уклонения от правосудия "минимальными" и настаивал на уменьшении размера залога. Он утверждал, что не имеет капитала, чтобы оплатить залог.

По итогам судебных прений Апелляционная плата Высшего антикоррупционного суда приняла решение об уменьшении размера залога экс-председателю Верховного суда со 107 до 75 млн грн.

Дело экс-главы Верховного суда Князева

15 мая НАБУ сообщило о разоблачении в Верховном суде масштабной коррупционной схемы и задержании Князева по подозрению в получении 2,7 млн долларов взятки. По данным следствия, "вознаграждение" связано с принятием судом решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит".

Сначала судьи Верховного суда досрочно прекратили полномочия Князева. 18 мая он был арестован с возможностью выйти под залог.