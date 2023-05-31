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Размер залога для экс-главы Верховного суда Князева снизили
Высший антикоррупционный суд 31 мая отклонил апелляционную жалобу защиты бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева по изменению меры пресечения, следовательно, его оставили под стражей. Вместе с тем размер залога уменьшен до 75 млн грн.
Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда.
Суд давал слово Князеву: он говорил более 20 минут, пытался приводить аргументы целесообразности смягчения ему меры пресечения. В частности, он утверждал, что не имеет возможности скрываться в Украине или за рубежом.
Князев пытался доказать, что не сможет уехать, ведь НАБУ временно забрало у него паспорта. Поэтому он назвал риски уклонения от правосудия "минимальными" и настаивал на уменьшении размера залога. Он утверждал, что не имеет капитала, чтобы оплатить залог.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По итогам судебных прений Апелляционная плата Высшего антикоррупционного суда приняла решение об уменьшении размера залога экс-председателю Верховного суда со 107 до 75 млн грн.
Дело экс-главы Верховного суда Князева
15 мая НАБУ сообщило о разоблачении в Верховном суде масштабной коррупционной схемы и задержании Князева по подозрению в получении 2,7 млн долларов взятки. По данным следствия, "вознаграждение" связано с принятием судом решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит".
Сначала судьи Верховного суда досрочно прекратили полномочия Князева. 18 мая он был арестован с возможностью выйти под залог.