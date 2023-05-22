Жеваго пока не знает, в каком статусе он фигурирует в деле Князева, но не исключает, что на плавках НАБУ мог быть его голос.

Владелец группы "Финансы и Кредит", а также компании Ferreexpo, контролирующей Полтавский горно-обогатительный комбинат Константин Жеваго, говорит, что к нему пока не обращались правоохранители по делу экспредседателя Верховного суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки на $2,7 млн. Однако Жеваго не исключает, что его голос действительно может быть на записи, которую Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура представили в качестве доказательства по делу Князева. Об этом Жеваго рассказал в интервью Forbes Украина.

"Я не получал никакого обращения. Не понимаю своего статуса по этому делу. Готовлю документы, чтобы обратиться за предоставлением объяснений относительно своего статуса. Я готов предоставить следствию любую информацию по этому делу. Я хочу сотрудничать и доказать, что никакого отношения ни я, ни наши юристы, ни компания Ferrexpo, ни к каким незаконным действиям по этому делу или каким-либо другим делам не имели, не имеют и не будут иметь", - сказал Жеваго.

При этом бизнесмен заявил, что хотел бы, чтобы пленки, на которых был его голос, просмотрели его юристы и чтобы в отношении этих пленок провели экспертизу. Однако Жеваго не исключает, что на пленках может находиться его голос. Он отметил, что по делу о законности покупки его компанией Ferrexpo в 2002 году Полтавского горно-обогатительного комбината работало пять юридических компаний и бизнесмен общался с этими юристами только с помощью компьютера – электронной почтой, Google, Zoom или Microsoft Teams.

"Безусловно, все время, когда я подключался к таким разговорам, там были наши юристы, которые организовывали эти звонки. Поэтому сказать вам, это мой голос на пленке, или не мой, я сейчас не могу. Но предполагаю, что это мог быть я, потому что я общался, по крайней мере, со всеми этими пятью компаниями в течение последнего минимум года", - отметил Жеваго.

Он добавил, что компания "Горецкий и Партнеры", которую НАБУ и САП называют посредником в схеме дачи взятки Князеву, действительно представляла интересы входящих в Ferreexpo Полтавского и Еристовского горно-обогатительных комбинатов. Вместе с этим он возразил, что когда-либо общался "с глазу на глаз" с управляющим партнером фирмы Олегом Горецким (по данным того же издания Forbes именно его следствие считает посредником между сторонами по делу о получении взятками Князевым от Жеваго ).

Жеваго также отметил, что о пересмотре дела о законности покупки Полтавского ГОКа говорить рано, сначала нужно дождаться решения суда в отношении Князева.

Рано об этом говорить, дождемся решения суда по поводу Князева. Во-вторых, решение принимали палатой из 21 человека. И если сегодня окажется, что Князев взяточник, это один человек. Как говорит народная мудрость, даже в семье встречаются чудовища. Поэтому в этой ситуации, если из 21 судьи один, два или три оказались взяточниками, не значит, что остальные нечестные люди, если не будет доказано, что там большинство людей были коррумпированы, скажем, из 18 человек 12 или 15 получили взятки от Князева, тогда, безусловно, будут решения пересматривать", - рассказал бизнесмен.

Напомним, 18 мая Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 107,360 млн грн залога бывшему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.

Князева обвиняют в том, что являясь главой ВС, принял противоправное решение в пользу бизнесмена Константина Жеваго. В ходе следственных действий, НАБУ и САП задокументировали передачу и получение взятки двумя траншами 2,7 млн долл. США. По версии следствия 3 мая состоялась первая передача части взятки, 15 — уже зафиксированная вторая. По месту жительства и на рабочих местах судей провели обыски. Изъяли доказательства и средства, доказывающие незаконную деятельность группировки.

В то же время, прессслужба Жеваго утверждает, что он "не имеет отношения к ситуации с получением взятки председателем и судьями Верховного суда Украины".

В сентябре 2022 года Северный апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договоры купли-продажи 40% пакета акций Полтавского ГОКа компанией Жеваго Ferrexpo, заключенные 20 лет назад. Компания Ferrexpo plc (Великобритания), которой принадлежит ЮГОК, подала кассационную жалобу на это решение.

За данными СМИ за 4 компаниями, которым Апелляционный суд присудил 40% акций Полтавского ГОКа, стоит Игорь Коломойский.