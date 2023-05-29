Рада отреагировала на разоблачение во взяточничестве главы Верховного суда: о чем говорится в заявлении

Верховная Рада осудила получение взятки, на котором попался действующий на тот момент председатель Верховного суда Всеволод Князев, после чего его арестовали и лишени должности. Об этом говорится в заявлении, принятом парламентом в понедельник.

Как сообщил депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, за соответствующий проект постановления №9331 о необходимости жесткого и бескомпромиссного преодоления проявлений коррупции в системе правосудия проголосовало 280 нардепов.

"Верховная Рада решительно осуждает позорный случай, который произошел в Верховном суде, заявляет об абсолютной недопустимости случаев, когда руководитель высшего суда в системе судоустройства Украины может быть задействован в совершении коррупционных действий", - говорится в заявлении.

Нардепы также отмечают необходимость надлежащего, беспристрастного и эффективного расследования "ситуации, связанной с возможными фактами коррупции" в Верховном суде. При этом ход и результаты этого расследования, по их убеждению, должны быть максимально публичными, в пределах, установленных Уголовным процессуальным кодексом.

Парламентарии отмечают и работу антикоррупционных органов в данной ситуации, которая, как указано, свидетельствует о реальных результатах антикоррупционной реформы, а также подчеркивают необходимость ее дальнейшего системного внедрения.

Рада заявляет о необходимости решительного и последовательного продолжения судебной реформы с целью укрепления авторитета и общественного доверия к институтам правосудия, а также дальнейшей евроинтеграции Украины.

Для этого, как указывают депутаты, нужно продолжить "жесткую и бескомпромиссную борьбу с позорными случаями недопустимого поведения" судей, порочащих звание судьи и подрывающих авторитет правосудия, коренным образом искоренив коррупцию в системе органов правосудия.

"Те, кто не готов существовать в справедливой и прозрачной реальности и будет совершать коррупционные действия, должны быть исключены из рядов судейского корпуса и привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

Также парламент призывает немедленно возобновить рассмотрение Высшим советом правосудия дисциплинарных жалоб в отношении судей; рассмотреть возможность введения периодической проверки доброчестности судей; тщательно усовершенствовать правила отбора и доступа к профессии судьи, обеспечив серьезную проверку всех кандидатов по критериям профессиональной компетентности и доброчестности.

Кроме того, Рада просит провести оптимизацию системы судоустройства Украины в соответствии с "вызовами и требованиями реального положения"; завершить оценку соответствия занимаемой должности всех действующих судей; установить и обеспечить достойные и надлежащие условия оплаты труда работников аппаратов судов; рассмотреть вопрос усиления ответственности за совершение коррупционных преступлений судьями.

Парламент обратился к Совету национальной безопасности и обороны с призывом немедленно рассмотреть вопрос фактов проявлений коррупции и других нарушений закона представителями судебной ветви власти "с учетом необходимости обеспечения национальной безопасности и интересов Украины".

Напомним, что 15 мая Национальное антикоррупционное бюро сообщило о разоблачении в Верховном суде масштабной коррупционной схемы и задержании Князева по подозрению в получении 2,7 миллиона долларов взятки. На следующий день судьи Верховного суда единогласно проголосовали за досрочное прекращение его полномочий. 18 мая Князев был арестован с возможностью выйти под залог в 107 миллионов гривен. 26 мая вместо него председателем Верховного суда избрали Станислава Кравченко.