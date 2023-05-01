В Киеве установили артобъект о борьбе с коррупцией (ФОТО)

В Киеве на Контрактовой площади установили артобъект о борьбе с коррупцией. Это зеркальный куб с лабиринтом внутри, ведь на пути борьбы с коррупцией много препятствий.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Он отметил, что цифровизация – один из самых действенных инструментов борьбы с коррупцией.

"Больше услуг в онлайне - более прозрачная работа государства. Реальный антикоррупционный эффект от цифровизации за два года - 16,3 млрд грн. Потенциальный - более 50 млрд грн", - подчеркнул Федоров.

Он добавил, что Минцифры готовит мощные антикоррупционные инициативы в ближайшие два года.

"Сделаем технологическую революцию против коррупции. Результатом станет прозрачное взаимодействие государства, общественных организаций и бизнеса", – пообещал министр.

По его словам, именно о такой прозрачности антикоррупционная инсталляция на Подоле.

"Снаружи - зеркальный куб, внутри - лабиринт с препятствиями. Артобъект - напоминание, что каждый должен взять на себя ответственность, чтобы жить в прозрачном обществе", - отметил Федоров.

Напомним, отныне в приложении "Дія" можно получить судебное решение с квалифицированной электронной подписью судей. Документ имеет такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог.