У Києві встановили артоб’єкт про боротьбу з корупцією (ФОТО)

У Києві на Контрактовій площі встановили артоб’єкт про боротьбу з корупцією.Це дзеркальний куб з лабіринтом всередині, адже на шляху боротьби з корупцією багато перешкод.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що цифровізація - один із найдієвіших інструментів боротьби з корупцією.

"Більше послуг в онлайні — прозоріша робота держави. Реальний антикорупційний ефект від цифровізації за два роки — 16,3 млрд грн. Потенційний — понад 50 млрд грн", - підкреслив Федоров.

Він додав, що Мінцифри готує потужні антикорупційні ініціативи на найближчі два роки.

"Зробимо технологічну революцію проти корупції. Результатом стане прозора взаємодія держави, громадських організацій та бізнесу", - пообіцяв міністр.

За його словами, саме про таку прозорість антикорупційна інсталяція на Подолі.

"Ззовні — дзеркальний куб, всередині — лабіринт з перешкодами. Артоб’єкт — нагадування, що кожен має взяти на себе відповідальність, щоб жити в прозорому суспільстві", - зауважив Федоров.

Нагадаємо, відтепер у застосунку “Дія” можна отримати судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів. Документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог.