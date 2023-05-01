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У Києві встановили артоб’єкт про боротьбу з корупцією (ФОТО)
У Києві на Контрактовій площі встановили артоб’єкт про боротьбу з корупцією.Це дзеркальний куб з лабіринтом всередині, адже на шляху боротьби з корупцією багато перешкод.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він зазначив, що цифровізація - один із найдієвіших інструментів боротьби з корупцією.
"Більше послуг в онлайні — прозоріша робота держави. Реальний антикорупційний ефект від цифровізації за два роки — 16,3 млрд грн. Потенційний — понад 50 млрд грн", - підкреслив Федоров.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він додав, що Мінцифри готує потужні антикорупційні ініціативи на найближчі два роки.
"Зробимо технологічну революцію проти корупції. Результатом стане прозора взаємодія держави, громадських організацій та бізнесу", - пообіцяв міністр.
За його словами, саме про таку прозорість антикорупційна інсталяція на Подолі.
"Ззовні — дзеркальний куб, всередині — лабіринт з перешкодами. Артоб’єкт — нагадування, що кожен має взяти на себе відповідальність, щоб жити в прозорому суспільстві", - зауважив Федоров.
Нагадаємо, відтепер у застосунку “Дія” можна отримати судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів. Документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог.