Председателю Верховного Суда Князеву сообщили о подозрении

Председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву и его сообщнику адвокату, разоблаченным на получении взятки в размере $2,7 млн долларов сообщили о подозрении. Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом).

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Отмечается, что накануне НАБУ и САП разоблачили подозреваемых "на горячем". Выявить схему удалось благодаря проникновению под прикрытием одного из детективов НАБУ внутрь преступной группировки.

Решается вопрос об обращении в Высший антикоррупционный суд и Высший совет правосудия, поскольку только последний может окончательно лишить Князева статуса судьи.

Судьи Верховного Суда на пленуме во вторник выразили недоверие и досрочно прекратили полномочия главы Верховного суда Всеволода Князева в связи с установленными фактами коррупции.

15 мая НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему в Верховном суде, к которой причастно руководство суда. Председателя ВС Князева поймали на взятке.

В НАБУ подчеркнули, что так называемое "вознаграждение" для Председателя Верховного Суда связано с принятием судом решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит". В ходе следственных действий, НАБУ и САП задокументировали передачу и получение взятки двумя траншами 2,7 млн долл. США.