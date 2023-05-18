Экс-председателя Верховного суда Князева арестовали с альтернативой внесения залога: какую сумму нужно внести

Высший антикоррупционный суд 18 мая избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 107,360 млн грн залога бывшему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Суд принял решение взять под стражу подозреваемого в зале суда", - говорится в сообщении.

Срок действия меры пресечения – до 14 июля включительно.

В случае внесения залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей.

Напомним, САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде. По версии следствия, Князев, являясь главой ВС, принял противоправное решение в пользу бизнесмена Константина Жеваго. В ходе следственных действий, НАБУ и САП задокументировали передачу и получение взятки двумя траншами 2,7 млн долл США.

Накануне судьи Верховного Суда на пленуме выразили недоверие и досрочно прекратили полномочия Князева в связи с установленными фактами коррупции. Вскоре ему и его сообщнику адвокатусообщили о подозрении.