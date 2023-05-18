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Преступность
Дата публикации

Адвоката по делу экс-председателя Верховного суда Князева арестовали с альтернативой внесения залога

Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

Высший антикоррупционный суд 18 мая избрал меру пресечения адвокату, которого вместе с экс-председателем Верховного Суда разоблачили на получении 2,7 млн долларов взятки.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Суд частично удовлетворил ходатайство и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн", - говорится в сообщении.

Срок действия меры пресечения – 60 дней, до 13 июля включительно.

В случае внесения залога на адвоката будут возложены следующие процессуальные обязанности:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или суду;
  • не выезжать из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
  • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
  • сдать на хранение в территориальное подразделение ГМС свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

Напомним, САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде. По версии следствия, Князев, являясь главой ВС, принял противоправное решение в пользу бизнесмена Константина Жеваго. В ходе следственных действий, НАБУ и САП задокументировали передачу и получение взятки двумя траншами 2,7 млн долл США.

Накануне судьи Верховного Суда на пленуме выразили недоверие и досрочно прекратили полномочия Князева в связи с установленными фактами коррупции. Вскоре ему и его сообщнику адвокату сообщили о подозрении.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Нина Комащенко