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ВСП разрешил арестовать экс-председателя Верховного суда Князева
Высший совет правосудия 18 мая дал согласие на содержание под стражей эк-спредседателя Верховного суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки на $2,7 млн.
Об этом сообщает "Суспільне".
Таким образом, ВСП удовлетворил представление Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о предоставлении разрешения на заключение под стражу Князева.
За решение проголосовали 14 членов ВСП. Заметим, что заседание прошло в закрытом формате, на чем настоял Князев.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде. По версии следствия, Князев, являясь главой ВС, принял противоправное решение в пользу бизнесмена Константина Жеваго. В ходе следственных действий, НАБУ и САП задокументировали передачу и получение взятки двумя траншами 2,7 млн долл США.
Накануне судьи Верховного Суда на пленуме выразили недоверие и досрочно прекратили полномочия Князева в связи с установленными фактами коррупции. Вскоре ему сообщили о подозрении.