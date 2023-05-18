ВСП разрешил арестовать экс-председателя Верховного суда Князева

Высший совет правосудия 18 мая дал согласие на содержание под стражей эк-спредседателя Верховного суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки на $2,7 млн.

Об этом сообщает "Суспільне".

Таким образом, ВСП удовлетворил представление Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о предоставлении разрешения на заключение под стражу Князева.

За решение проголосовали 14 членов ВСП. Заметим, что заседание прошло в закрытом формате, на чем настоял Князев.

Напомним, САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде. По версии следствия, Князев, являясь главой ВС, принял противоправное решение в пользу бизнесмена Константина Жеваго. В ходе следственных действий, НАБУ и САП задокументировали передачу и получение взятки двумя траншами 2,7 млн долл США.

Накануне судьи Верховного Суда на пленуме выразили недоверие и досрочно прекратили полномочия Князева в связи с установленными фактами коррупции. Вскоре ему сообщили о подозрении.