ВРП дозволила арештувати ексголову Верховного суду Князєва

Вища рада правосуддя 18 травня надала згоду на тримання під вартою ексголови Верховного суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в отриманні хабаря на $2,7 млн.

Про це повідомляє "Суспільне".

Таким чином ВРП задовольнила подання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про надання дозволу на взяття під варту Князєва.

За рішення проголосували 14 членів ВРП. Зауважимо, що засідання відбулося в закритому форматі, на чому наполіг Князєв.

Нагадаємо, САП та НАБУ викрили масштабну корупцію у Верховному суді. За версією слідства, Князєв, будучи головою ВС, ухвалив протиправне рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго. Під час слідчих дій, НАБУ і САП задокументували передачу і отримання хабара двома траншами 2,7 млн дол США.

Напередодні судді Верховного Суду на пленумі висловили недовіру та достроково припинили повноваження Князєва у зв'язку зі встановленими фактами корупції. Незабаром йому повідомили про підозру.