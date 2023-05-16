Голову Верховного суду Князєва звільнили з посади

Судді Верховного суду одноголосно проголосували за дострокове припинення повноважень голови суду Всеволода Князєва. Пленум висловив йому недовіру, через що Князєв втрачає посаду.

Про рішення підтримати дострокове припинення його повноважень на пленумі 16 травня оголосив голова лічильної комісії Андрій Жук, повідомляє "Бабель".

Підтримали рішення про звільнення Князєва 137 суддів. Саму недовіру таємним голосуванням підтримали 140 суддів зі 142.

Допоки не буде обраний новий голова, його обов’язки виконуватиме суддя з найбільшим стажем, заявив секретар засідання Дмитро Луспенчик.

На цій посаді він з 22 жовтня 2021 року.

Однак Князєв і надалі матиме статус судді - повністю звільнити його з судової системи може лише Вища рада правосуддя.

15 травня НАБУ та САП викрили корупційну схему у Верховному суді, до якої причетне керівництво суду. Голову ВС Князєва спіймали на хабарі в майже $3 мільйони.

Гроші Князєв отримував від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат.