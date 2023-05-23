Дело экс-председателя Верховного Суда Князева: НАБУ изъяло еще почти полмиллиона долларов США

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура изъяли почти полмиллиона долларов США, скрытые участниками преступления по делу по подозрению бывшему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что правоохранители исследуют источник происхождения и принадлежность изъятых средств.

В НАБУ отмечают, что обыск был проведен 22 мая в рамках досудебного расследования получения 2,7 млн. дол. США неправомерной выгоды председателем Верховного суда и адвокатом.

По данным следствия, деньги передавали Князеву в обмен на решения в пользу одного из украинских бизнесменов.

Напомним, САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде. По версии следствия Всеволод Князев, являясь главой ВС, принял противоправное решение в пользу бизнесмена Константина Жеваго. В ходе следственных действий, НАБУ и САП задокументировали передачу и получение взятки двумя траншами 2,7 млн долл. США.

Накануне судьи Верховного Суда выразили недоверие на пленуме и досрочно прекратили полномочия Князева в связи с установленными фактами коррупции. Вскоре ему и его сообщнику адвокату сообщили о подозрении.

Высший антикоррупционный суд 18 мая избрал Князеву меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 107,360 млн грн залога.

Также адвокату, которого вместе с экспредседателем Верховного Суда разоблачили на получении 2,7 млн долларов взятки, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн.