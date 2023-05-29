Рада відреагувала на викриття в хабарництві голови Верховного суду: про що йдеться в заяві

Верховна Рада засудила отримання хабаря, на якому спіймали чинного на той момент голову Верховного суду Всеволода Князєва, після чого той був заарештований та позбавлений посади. Про це йдеться у заяві, прийнятій парламентом в понеділок.

Як повідомив депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, за відповідний проект постанови №9331 щодо необхідності жорсткого і безкомпромісного подолання проявів корупції в системі правосуддя проголосувало 280 нардепів.

"Верховна Рада рішуче засуджує ганебний випадок, який стався у Верховному суді, заявляє про абсолютну недопустимість випадків, коли керівник найвищого суду у системі судоустрою України може бути задіяний у вчинені корупційних діянь", - сказано в заяві.

Нардепи також наголошують на необхідності належного, неупередженого та ефективного розслідування "ситуації, пов’язаної із можливими фактами корупції" у Верховному суді. При цьому, хід і результати цього розслідування, на їхнє переконання, мають бути максимально публічними, в межах, встановлених Кримінальним процесуальним кодексом.

Парламентарі відмічають і роботу антикорупційних органів у цій ситуації, яка, як зазначено, свідчить про реальні результати антикорупційної реформи, а також наголошують на необхідності її подальшошл системного впровадження.

Рада заявляє про нагальну потребу у рішучому та послідовному продовженні судової реформи, з метою зміцнення авторитету та суспільної довіри до інститутів правосуддя, а також подальшої євроінтеграції України.

Для цього, як вказують депутати, треба продовжити "жорстку та безкомпромісну боротьбу з ганебними випадками недопустимої поведінки" суддів, що порочать звання судді та підривають авторитет правосуддя, докорінно винищивши корупцію у системі органів правосуддя.

"Ті, хто не готовий існувати у справедливій та прозорій реальності й буде вчиняти корупційні дії, мають бути виключені з лав суддівського корпусу і притягнуті до відповідальності", - йдеться у заяві.

Також парламент закликає негайно відновити розгляд Вищою радою правосуддя дисциплінарних скарг щодо суддів; розглянути можливість запровадження періодичної перевірки доброчесності суддів; ґрунтовно удосконалити правила добору та доступу до професії судді, забезпечивши серйозну перевірку всіх кандидатів за критеріями професійної компетентності та доброчесності.

Крім того, Рада просить провести оптимізацію системи судоустрою України у відповідності до "викликів та вимог реального стану"; завершити оцінку відповідності займаній посаді всіх діючих суддів; встановити і забезпечити гідні та належні умови оплати праці працівників апаратів судів; розглянути питання посилення відповідальності за вчинення корупційних злочинів суддями.

Парламент звернувся до Ради національної безпеки і оборони з закликом негайно розглянути питання фактів проявів корупції та інших порушень закону представниками судової гілки влади "з огляду на необхідність забезпечення національної безпеки та інтересів України".

Нагадаємо, що 15 травня Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття у Верховному суді масштабної корупційної схеми та затриманні Князєва за підозрою в отримання 2,7 мільйона доларів хабаря. Наступного дня судді Верховного суду одноголосно проголосували за дострокове припинення його повноважень. 18 травня Князєва заарештували з можливістю вийти під заставу в 107 мільйонів гривень. 26 травня замість нього головою Верховного суду обрали Станіслава Кравченка.