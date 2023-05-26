Новим головою Верховного суду став Станіслав Кравченко: що про нього відомо

Пленум Верховного суду 26 травня обрав Станіслава Кравченка новим головою ВСУ. Він займатиме посаду чотири роки.

Про це стало відомо під час трансляції засідання пленуму.

108 суддів зі 148 підтримали кандидатуру Кравченка. 11 суддів не підтримали жодного кандидата. Його супернити набрали таку кількість голосівю: Іван Міщенко - 14; Наталія Коваленко - 13; Альбер Єзеров - 2.

Що відомо про нового голову Верховного суду

Дотепер він був головою Касаційного Кримінального суду у складі Верховного суду. Вперше суддею став у 1993 році, а саме у Козелецькому районному суді Чернігівської області, де працював до 2002 року. Впродовж 2002–2011 років був суддею Апеляційного суду міста Києва.

У травні 2011 року його обрали суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, а у квітні 2014 року був призначений на посаду заступника голови цього суду.

У 2017 році Президент України призначив Кравченка суддею Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, а 8 грудня він очолив цей суд. У 2021 році Кравченка повторно обрали на цю посаду.

За що критикують нового голову Верховного суду

Проте у 2017 рокці Громадська рада доброчесності дійшла висновку про те, що "кандидат не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики". Справа в тому, що він вказав неправдиві відомості у декларації доброчесності щодо участі в ухваленні рішень з порушенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

У деклараціях за 2012-2014 роки Кравченко не вказав у декларації земельну ділянку площею 900 кв.м. На ній розташовувався будинок, про який також не вказував у деклараціях за 2004, 2006, 2009 роки.

Крім того, як повідомляє BBC, під час вибору нового голову ВСУ проти його кандидатури практично одностайно виступили експерти та активісти, які займаються судовою реформою.

Нагадаємо, нового голову ВСУ обирали, адже попередній очільник Всеволод Князєв був схоплений на хабарі.

За версією слідства, Всеволод Князєв, будучи головою ВС, ухвалив протиправне рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго. Під час слідчих дій, НАБУ і САП задокументували передачу і отримання хабара двома траншами 2,7 млн дол США.

Вищий антикорупційний суд 18 травня обрав Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн грн застави. Судді ВСУ на пленумі висловили недовіру та достроково припинили повноваження Князєва у зв'язку зі встановленими фактами корупції. Незабаром йому та його спільнику адвокату повідомили про підозру.