Новым председателем Верховного суда стал Станислав Кравченко: что о нем известно

Пленум Верховного суда 26 мая избрал Станислава Кравченко новым главой ВСУ. Его избрали главой ВС на четыре года.

Об этом стало известно во время трансляции заседания пленума.

108 судей из 148 поддержали кандидатуру Кравченко. 11 судей не поддержали ни одного кандидата. Его соперниты набрали такое количество голосов: Иван Мищенко - 14; Наталья Коваленко – 13; Альбер Езеров – 2.

Что известно о новом председателе Верховного суда

До этого он был председателем Кассационного Уголовного суда в составе Верховного суда. Впервые судья стал в 1993 году, а именно в Козелецком районном суде Черниговской области, где работал до 2002 года. В течение 2002-2011 годов был судьей Апелляционного суда города Киева.

В мае 2011 года он был избран судьей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, а в апреле 2014 года был назначен на должность заместителя председателя этого суда.

В 2017 году Президент Украины назначил Кравченко судьей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, а 8 декабря возглавил этот суд. В 2021 году Кравченко повторно избрали на эту должность.

Однако в 2017 году Общественный совет добродетели пришел к выводу о том, что "кандидат не отвечает критериям добродетели и профессиональной этики". Дело в том, что он указал ложные сведения в декларации добродетели об участии в принятии решений с нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В декларациях за 2012-2014 годы Кравченко не указал в декларации земельный участок площадью 900 кв. На ней размещался дом, о котором также не указывал в декларациях за 2004, 2006, 2009 годы.

Кроме того, как сообщает BBC, во время выбора нового председателя ВСУ против его кандидатуры практически единодушно выступили эксперты и активисты, занимающиеся судебной реформой.

Напомним, нового главу ВСУ избирали, ведь предыдущий глава Всеволод Князев был схвачен на взятке.

По версии следствия Всеволод Князев, являясь главой ВС, принял противоправное решение в пользу бизнесмена Константина Жеваго. В ходе следственных действий, НАБУ и САП задокументировали передачу и получение взятки двумя траншами 2,7 млн долл. США.

Высший антикоррупционный суд 18 мая избрал Князеву меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 107,360 млн грн залога. Судьи ВСУ выразили недоверие на пленуме и досрочно прекратили полномочия Князева в связи с установленными фактами коррупции. Вскоре ему и его сообщнику адвокатусообщили о подозрении.