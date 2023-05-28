Смертельное ДТП с судьей в Киеве: ГБР обратилось с просьбой к жителям Киевской области

Государственное бюро расследований призывает жителей Киевской области сообщить о всех известных случаях прошлых правонарушений судьи Алексея Тандыра, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом заявила представитель Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

"Я хотела бы обратиться к жителям Киевщины, в частности, Макаровского района. Если вам известны факты, что глава райсуда и раньше в прошлом садился пьяным за руль, просим позвонить на горячую линию ГБР", - отметила она.

Номер горячей линии ГБР - 044 339 51 35.

Напомним, пресс-служба ГБР сообщала, что председатель одного из райсудов Киевской области 25 мая в 23:55 сбил насмерть военнослужащего, который нес службу на блокпосте в Киеве.

Правоохранители сообщили судье о подозрении по факту совершения смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.

Суд избрал Алексею Тандыру меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 июля без возможности внесения залога.