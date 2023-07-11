ВАКС продовжив арешт викритому на хабарі ексголові Верховного суду Князєву

Слідчий суддя Вищого антикоруційного суду Олег Федоров на засіданні 11 липня вирішив продовжити термін запобіжного заходу у вигляді арешту для колишнього вже голови Верховного суду Всеволода Князєва на два місяці.

Таким чином, суд задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро, що розслідує справу проти Князєва, і він перебуватиме у Київському слідчому ізоляторі щонайменше по 8 вересня. Зазначимо, на засідання у вівторок його не привозили: Князєв брав у ньому участь по відеозв'язку.

Втім, фігурант може вийти з-під варти, якщо внесе заставу в сумі 75 мільйонів гривень. Такий розмір, нагадаємо, ВАКС встановив ще 31 травня, хоча початково він становив 107 мільйонів.

В свою чергу, як повідомив журналіст Михайло Ткач з посиланням на джерела з оточення бізнесмена Костянтина Жеваго, який, як стверджується, намагався підкупити тодішнього голову Верховного суду, сам Жеваго зараз розглядає можливість внесення застави з метою виходу на волю Князєва та адвоката Олега Горецького, заарештованого у цій же справі.

"Причиною цього, за твердженням співрозмовників, став ультиматум Горецького, переданий через посередників Костянтину Жеваго. За словами джерела, Горецький попередив бізнесмена, що в разі самоусунення останнього від вирішення питання про звільнення затриманих, у НАБУ, САП та ВАКС може опинитись набагато більше доказів протиправної діяльності керівництва групи компаній Ferrexpо", - повідомив журналіст.

Нагадаємо, що НАБУ 15 червня викрило масштабну корупційну схему у Верховному суді та затримало його голову Князєва за підозрою в отриманні 2,7 мільйона доларів хабаря. ВАКС обрав Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В в свою чергу, Верховний суд висловив недовіру та достроково припинив повноваження Князєва у зв'язку зі встановленими фактами корупції. 26 травня замість Князєва головою Верховного суду обрали Станіслава Кравченка.