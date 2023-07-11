ВАКС продлил арест пойманному на взятке экс-главе Верховного суда Князеву

Следственный судья Высшего антикоруционного суда Олег Федоров на заседании 11 июля решил продлить срок меры пресечения в виде ареста для бывшего уже председателя Верховного суда Всеволода Князева на два месяца.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Национального антикоррупционного бюро, расследующего дело против Князева, и он будет находиться в Киевском следственном изоляторе как минимум по 8 сентября. Отметим, что на заседание во вторник его не привозили: Князев принимал в нем участие по видеосвязи.

Впрочем, фигурант может выйти из-под стражи, если внесет залог в сумме 75 миллионов гривен. Такой размер, напомним, ВАКС установил еще 31 мая, хотя первоначально он составлял 107 миллионов.

В свою очередь, как сообщил журналист Михаил Ткач со ссылкой на источники из окружения бизнесмена Константина Жеваго, который, как утверждается, пытался подкупить тогдашнего главу Верховного суда, сам Жеваго сейчас рассматривает возможность внесения залога с целью выхода на свободу Князева и адвоката Олега Горецкого, арестованного по этому же делу.

"Причиной этого, по утверждению собеседников, стал ультиматум Горецкого, переданный через посредников Константину Жеваго. По словам источника, Горецкий предупредил бизнесмена, что в случае самоустранения последнего от решения вопроса об освобождении задержанных, у НАБУ, САП и ВАКС может оказаться гораздо больше доказательств против деятельности руководства группы компаний Ferrexpо", – сообщил журналист.

Напомним, что НАБУ 15 июня разоблачило масштабную коррупционную схему в Верховном суде и задержало его председателя Князева по подозрению в получении 2,7 миллиона долларов взятки. ВАКС избрал Князеву меру пресечения в виде содержания под стражей. В свою очередь, Верховный суд выразил недоверие и досрочно прекратил полномочия Князева в связи с установленными фактами коррупции. 26 мая вместо Князева председателем Верховного суда избрали Станислава Кравченко.