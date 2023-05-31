Друзья оставили. Князев назвал свою версию происхождения денег, найденных у него

Бывший председатель Верховного Суда Украины Всеволод Князев, подозреваемый во взяточничестве, заявил, что найденные у него деньги принадлежат его друзьям. Об этом он сказал на заседании Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, передает "Укринформ".

По его словам, средства, обнаруженные правоохранителями во время обысков в его кабинете и дома, друзья оставили ему на хранение.

"Это деньги моих друзей, семьи бизнесменов, которые перед выездом за границу еще до начала войны просили меня эти деньги сохранить. Это подтверждается соответствующими доказательствами. У меня нет мобильного телефона, с которого я мог связаться с этой семьей, но как раз адвокаты наладили связь, и я ожидаю, что эта семья будет подавать соответствующие процессуальные обращения", – сказал Князев.

Он хочет, чтобы ему смягчили меру пресечения. Экс-председатель Верховного Суда считает, что размер назначенного ему залога в 107,36 млн грн слишком велик.

"Это же большая разница между 300 прожиточными минимумами и тем залогом, который назначил следственный судья", – добавил он.

Дело Князева

15 мая Национальное антикоррупционное бюро сообщило о разоблачении в Верховном Суде масштабной коррупционной схемы и задержании Князева по подозрению в получении 2,7 млн долларов взятки.

По данным следствия, "вознаграждение" связано с принятием судом решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит".

Судьи Верховного Суда единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий Князева. 18 мая он был арестован с возможностью выйти под залог в 107 млн гривен.

Позже правоохранители сообщали об изъятии еще около полумиллиона долларов США по делу Князева. В НАБУ отмечали, что эти средства были спрятаны участниками преступления.