Экс-главу Верховного Суда Князева признали виновным в деле об аренде квартиры за тысячу гривен

Киевский апелляционный суд окончательно признал виновным бывшего главу Верховного Суда Украины Всеволода Князева по делу об аренде квартиры за тысячу гривен.

Об этом сообщила прессслужба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Отмечается, что 11 марта Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Князева на решение Печерского районного суда города Киева, которым он был признан виновным в нарушении установленных законом ограничений по получению подарков.

"13 декабря 2023 года глава НАПК составил протокол относительно экс-главы Верховного Суда об административном правонарушении по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП. Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе города Киева площадью 133 кв. м. по цене, существенно ниже от минимальной рыночной стоимости аренды жилья", - напоминают в НАПК.

Там добавляют, что на основании договора аренды недвижимого имущества, заключенного в конце 2017 года, судья арендовал квартиру для проживания с ежемесячной платой 1 тыс. грн.

"Разница в фактической и рыночной стоимости аренды и была этим незаконным подарком", - объясняют в НАПК.

В ведомстве отмечают, что постановлением Печерского районного суда города Киева от 26.12.2023, которое вступило в законную силу, на Князева наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 2 550 грн, а также конфискации подарка в размере 906 600 грн. Эти средства будут взысканы в доход государства.

"Установленные судом обстоятельства являются основанием для привлечения судьи Князева к дисциплинарной ответственности, в том числе с применением взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности. С целью инициирования дисциплинарного производства НАПК обратится с жалобой в Высший совет правосудия", - подчеркнули в НАПК.

Кроме того, поскольку Князева признали виновным в совершении правонарушения, связанного с коррупцией, сведения о нем будут внесены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Дело Князева: что известно

Напомним, что НАБУ разоблачило масштабную коррупционную схему в Верховном суде и задержало его главу Князева по подозрению в получении 2,7 миллиона долларов взятки 15 июня.

Верховный суд выразил недоверие и досрочно прекратил полномочия Князева в связи с установленными фактами коррупции. 26 мая вместо него председателем Верховного суда избрали Станислава Кравченко.

Сначала Князева арестовали с возможностью выхода под залог в 107 миллионов гривен, но затем снизили эту сумму до 75 миллионов. 31 августа ВАКС снизил размер залога уже до 55 миллионов гривен, 26 сентября - до 45 миллионов, а 11 октября – до 35 миллионов. 5 декабря суд в очередной раз уменьшил размер залога подозреваемому с 35 миллионов до 27 миллионов гривен.

30 января суд уменьшил размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 января бывший председатель Верховного Суда был освобожден из-под стражи под залог с обязательствами носить электронный браслет, не покидать Киев, не контактировать с другими подозреваемыми. Также он должен сдать загранпаспорта.

Расследование против Князева НАБУ завершило 3 октября: ему инкриминируют часть 4 статьи 368 Уголовного кодекса (получение взятки).

В свою очередь пособником во взяточничестве и мошенничестве оказался адвокат Олег Горецкий, который впоследствии пошел на соглашение со стороной обвинения, признав свою вину. Уже 12 октября ему дали пять лет лишения свободы без конфискации имущества с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на три года. В свою очередь, в даче взятки председателю Верховного суда подозревают бизнесмена и бывшего депутата Верховной Рады Константина Жеваго.