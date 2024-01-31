За экспредседателя Верховного Суда Князева внесли залог

Вчера следователь судья ВАКС снизил залог бывшему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву с 20 млн грн до 18,168 млн грн. Сегодня за него внесли деньги, и он сможет выйти из СИЗО.

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Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

Пока Князев еще находится в следственном изоляторе, но сегодня выйдет СИЗО под определенные обязательства. В частности, он должен носить электронный браслет, не покидать Киев, не контактировать с другими подозреваемыми, сдать загранпаспорта и т.д.

В ГПК отмечают, что вряд ли Князев мог лично внести деньги, поскольку все его активы были арестованы, а защита утверждала, что семья подозреваемого могла внести больше 10 млн грн.

Сам Князев, находясь в СИЗО, жаловался, что из-за ареста всего имущества и счетов у него нет средств даже на то, чтобы оплатить в камере доступ в Интернет.

Адвокат экс-главы Князева заявил, что залог за него внесла одна из финансовых компаний. По его словам, у Князева сильно ухудшалось состояние здоровья, но из-за отсутствия достаточного количества конвоя в СИЗО, его могли вывести на лечение в клинику. В связи с чем одним из адвокатов Князева было принято решение об обращении в финансовую компанию, чтобы та внесла залог.

"Как только Князев выйдет из СИЗО, он сразу ложится в больницу на лечение. Князеву нужно улучшить состояние своего здоровья, чтобы подготовиться к рассмотрению дела по сути. Рассматривать дело по сути начнут уже 1 марта", - заявил адвокат Владимир Клочков.

С мая 2023, когда Князев оказался под стражей с возможностью выйти под залог в 107 млн грн, эта сумма постоянно уменьшалась. Сначала Князева арестовали с возможностью выхода под залог в 107 миллионов гривен, но затем снизили эту сумму до 75 миллионов. 31 августа ВАКС уменьшил размер залога уже до 55 миллионов гривен, 26 сентября – до 45 миллионов, а 11 октября – до 35 миллионов. 5 декабря суд в очередной раз уменьшил размер залога подозреваемому с 35 миллионов до 27 миллионов гривен.

Дело Князева: что известно

Напомним, что НАБУ разоблачило масштабную коррупционную схему в Верховном суде и задержало его главу Князева по подозрению в получении 2,7 миллиона долларов взятки 15 июня.

Верховный суд выразил недоверие и досрочно прекратил полномочия Князева в связи с установленными фактами коррупции. 26 мая вместо него председателем Верховного суда избрали Станислава Кравченко .

Расследование против Князева НАБУ завершило 3 октября: ему инкриминируют часть 4 статьи 368 Уголовного кодекса (получение взятки).