Экс-председателя Верховного Суда Князева оставили под стражей, но снова уменьшили размер залога

Высший антикоррупционный суд оставил под стражей экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева до конца марта, в то же время уменьшив ему размер залога с 20 млн грн до 18,2 млн грн.

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Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"30 января 2024 года следователь судья Высшего антикоррупционного суда поддержал позицию прокурора САП и продолжил действие меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю Верховного Суда", - отметили в САП.

Отмечается, что мера пресечения в виде содержания под стражей будет действовать до 29 марта.

Кроме того, суд также решил снизить размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.

Если соответствующая сумма будет внесена, Князев сможет выйти из-под стражи, а на него будет возложен ряд процессуальных обязанностей.

Дело Князева: что известно

Напомним, что НАБУ разоблачило масштабную коррупционную схему в Верховном суде и задержало его председателя Князева по подозрению в получении 2,7 миллиона долларов взятки 15 июня.

Верховный суд выразил недоверие и досрочно прекратил полномочия Князева в связи с установленными фактами коррупции. 26 мая вместо него председателем Верховного суда избрали Станислава Кравченко.

Сначала Князева арестовали с возможностью выхода под залог в 107 миллионов гривен, но затем снизили эту сумму до 75 миллионов. 31 августа ВАКС снизил размер залога уже до 55 миллионов гривен, 26 сентября - до 45 миллионов, а 11 октября – до 35 миллионов. 5 декабря суд в очередной раз уменьшил размер залога подозреваемому с 35 миллионов до 27 миллионов гривен.

Расследование против Князева НАБУ завершило 3 октября: ему инкриминируют часть 4 статьи 368 Уголовного кодекса (получение взятки).

В свою очередь пособником во взяточничестве и мошенничестве оказался адвокат Олег Горецкий, который впоследствии пошел на соглашение со стороной обвинения, признав свою вину. Уже 12 октября ему дали пять лет лишения свободы без конфискации имущества с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на три года. В свою очередь, в даче взятки председателю Верховного суда подозревают бизнесмена и бывшего депутата Верховной Рады Константина Жеваго.