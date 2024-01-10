Верховный Суд обжалует возобновление в должности судьи Богдана Львова

Верховный Суд не согласен с решением Киевского окружного административного суда, который восстановил гражданина России Богдана Львова в должности судьи Верховного суда и намерен обжаловать его в апелляционном порядке.

Об этом сообщили в Верховном суде.

"Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если жалоба не была подана... Верховный Суд, не соглашаясь с решением КОАС, будет обжаловать его в апелляционном порядке", - написано в сообщении.

Отметим, что 10 января 2024 Киевский окружной административный суд вынес решение об административном иске судьи Богдана Львова, частично отменив и признав противоправным приказ Председателя Верховного Суда об его отчислении из штата.

КОАС также обязал Верховный Суд отнести Львова обратно в состав Кассационного хозяйственного суда и выплатить ему средний заработок за время вынужденного прогула.

Решение Киевского окружного административного суда вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не будет подана. В случае подачи апелляции решение вступит в законную силу после решения апелляционной инстанцией.

Дело судьи Львова

Осенью 2022 журналисты программы "Схемы" опубликовали расследование, в котором говорилось, что председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдан Львов является гражданином России. Тогдашний председатель Верховного Суда Всеволод Князев обратился в СБУ для проверки информации.

На следующий день Высший совет правосудия заявил, что судья может иметь только гражданство Украины, а любая другая информация является основанием для прекращения полномочий. 19 сентября прошло собрание судей Кассационного хозяйственного суда, где решался вопрос о доверии Львову. Решения не поддержали, но Князев приостановил доступ судьи к государственной тайне.

После разглашения, Князев отчислил Львова из штата. Это было сделано на основании письма СБУ о наличии у судьи гражданства РФ.

Богдан Львов отрицает, что у него российское гражданство и подал иск в суд с требованием отменить свое исключение и немедленно восстановить его в должности судьи.

В декабре 2023 года стало известно, что Государственная миграционная служба остановила рассмотрение вопроса о лишении Львова гражданства Украины. Причины такого решения неизвестны – в ведомстве сослались на "конфиденциальность" информации.