Несмотря на данные о паспорте РФ: Богдана Львова восстановили в должности судьи Верховного суда

Киевский окружной административный суд принял решение о восстановлении Богдана Львова в должности судьи Верховного суда. При этом приказано выплатить ему зарплату "за время вынужденного прогула". Об этом сообщает "Радио Свобода".

Таким образом, был удовлетворен иск Львова.

"Обязать Верховный суд причислить Львова Богдана Юрьевича в штат Верховного суда", – зачитала решение судья Киевского окружного админсуда Алена Кушнова.

При этом представитель Верховного суда отказалась комментировать, будет ли подана апелляция на это решение. А ранее глава Верховного суда Станислав Кравченко прямо не ответил журналистам, будет ли подаваться апелляционная жалоба в случае удовлетворения иска Львова.

Богдан Львов: гражданство РФ

Осенью 2022 года журналисты программы "Схемы" опубликовали расследование, в котором говорилось, что председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдан Львов является гражданином России.

По данным расследователей, он получил гражданство еще в 1999 году в Москве – на тот момент Львов уже был судьей в Украине. А в 2012 году он обновил паспорт в связи с достижением 45-летия.

После разгласки тогдашний председатель Верховного суда Всеволод Князев отчислил Львова из штата. Это было сделано на основании письма СБУ о наличии у судьи гражданства РФ.

Сам Львов отрицает то, что у него есть российское гражданство, и обратился в Государственное бюро расследований, пожаловавшись на публикацию якобы недостоверной информации, которая дискредитирует его.

В декабре 2023 года стало известно, что Государственная миграционная служба остановила рассмотрение вопроса о лишении Львова гражданства Украины. Причины такого решения неизвестны – в ведомстве сослались на "конфиденциальность" информации.