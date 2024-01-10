Попри дані про паспорт РФ: Богдана Львова поновили на посаді судді Верховного суду

Київський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про поновлення Богдана Львова на посаді судді Верховного суду. При цьому наказано виплатити йому зарплату "за час вимушеного прогулу". Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Таким чином було задоволено позов Львова.

"Зобовʼязати Верховний суд зарахувати Львова Богдана Юрійовича до штату Верховного суду", – зачитала рішення суддя Київського окружного адмінсуду Альона Кушнова.

При цьому представниця Верховного суду відмовилася коментувати, чи буде подана апеляція на це рішення. А раніше голова Верховного суду Станіслав Кравченко прямо не відповів журналістам, чи буде подаватися апеляційна скаргу в разі задоволення позову Львова.

Богдан Львов: громадянство РФ

Восени 2022 року журналісти програми "Схеми" опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що голова Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдан Львов є громадянином Росії.

За даними розслідувачів, він отримав громадянство ще у 1999 році у Москві – на той момент Львов уже був суддею в Україні. А в 2012 році він оновив паспорт у звʼязку з досягненням 45-річчя.

Після розголошення тодішній голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував Львова зі штату. Це було зроблено на підставі листа СБУ про наявність у судді громадянства РФ.

Сам Львов заперечує те, що він має російське громадянство, й звернувся до Державного бюро розслідувань, поскаржившись на оприлюднення нібито недостовірної інформації, яка дискредитує його.

В грудні 2023 року стало відомо, що Державна міграційна служба зупинила розгляд питання про позбавлення Львова громадянства України. Причини такого рішення невідома – у відомстві послалися на "конфіденційність" інформації.